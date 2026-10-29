«Dar una oportunidad a cada talento»: El exentrenador del Arsenal Arsene Wenger destaca el impacto del innovador Mundial sub-15 de la FIFA de fútbol 8 contra 8, con 189 países participantes en Azerbaiyán

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El exentrenador del Arsenal Arsene Wenger ha elogiado el éxito de la primera edición del Mundial Sub-15 y Festival de la FIFA en Bakú, tras presenciar la participación de 189 federaciones miembro en un renovado formato de fútbol ocho. El francés, que ejerce como director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, cree que el evento reduce la brecha entre las naciones emergentes y las consolidadas.

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Un festival mundial de fútbol juvenil reúne a las naciones

Wenger está encantado con la forma en que el torneo de una semana de duración ha reunido a más de 3.000 jugadores, entrenadores y miembros de las delegaciones en la capital de Azerbaiyán desde su inicio el 22 de octubre. Aprobada por el Consejo de la FIFA en diciembre de 2025 para jugadores nacidos en 2011 o 2012, la competición se disputa en campos más pequeños y con dos tiempos de 20 minutos. Se celebran casi 1.000 partidos en 20 campos de forma simultánea en el Complejo de Competición de Hovsan, construido para la ocasión.

El formato adaptado reduce las diferencias entre países

Cada delegación está formada por 14 jugadores y hasta seis integrantes del cuerpo técnico. Disputa cuatro o cinco partidos de una fase de grupos todos contra todos, con los equipos distribuidos según las clasificaciones de las selecciones absolutas y juveniles, antes de pasar a uno de los seis niveles establecidos según su rendimiento para jugar otros cuatro o cinco encuentros.

Sobre el ambiente y el formato del torneo, Wenger declaró: «Bueno, lo primero que destaca es la imagen de felicidad y entusiasmo, porque ver aquí reunido a todo el mundo y organizar un torneo con unos 190 equipos en una sola semana, y [darles la oportunidad] de convivir en un mismo lugar... Los jugadores parecen muy felices, muy implicados, y ver así a todo el mundo, unido, comunicándose, bailando y jugando, es precisamente lo que el fútbol debería conseguir siempre.

»Diría que está funcionando perfectamente. Queríamos reducir el número de jugadores, que no fuera 11 contra 11, porque la diferencia entre los países sería demasiado grande. También queríamos partidos más cortos, para que todos puedan encontrarse con todos.

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»En la vida, cuando te gusta un deporte, quieres saber hasta dónde puedes llegar. Por eso tienes que jugar contra todos, para que los equipos de los países más pequeños se enfrenten a los de los países más grandes. Después pueden volver a casa, sin duda llenos de sueños y de momentos felices, pero también sabiendo en qué deben centrarse para mejorar, porque ya conocen su nivel. Y eso también es muy importante para nosotros, para el desarrollo de la FIFA».

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Las naciones con menos tradición futbolística ganan confianza

Al explicar cómo medirse a rivales de élite ayuda a los jóvenes talentos a descubrir su potencial, el francés de 77 años añadió: «No creo que ningún país tenga más derecho que [otro] a triunfar, pero el número de jugadores influye. Sin embargo, hemos visto a muchos países más pequeños competir con los más grandes. Por eso es importante que se enfrenten y, como decía, que comprueben que pueden competir.

»Cuando compites, descubres: “Ah, soy mejor de lo que pensaba”. Y si hago esto [y] aquello, puedo competir contra los mejores. Esa es la oportunidad. Para desarrollarte, necesitas una oportunidad. Cuando dices “Dale una oportunidad a cada talento”, hablas precisamente de eso. Aquí pueden venir, jugar y descubrir que tienen la calidad necesaria para competir al máximo nivel».

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Las finales darán paso a la ampliación del torneo

Todos los países participantes seguirán compitiendo hasta la última jornada, el viernes 30 de octubre, cuando se coronará a los ganadores de los seis niveles en el Crystal Hall de Bakú y el campeón del nivel A se hará con el trofeo absoluto. Tras la edición masculina de este año, la de 2027 contará con equipos femeninos de todo el mundo. A partir de 2028, las 211 federaciones miembro de la FIFA estarán invitadas a inscribir equipos masculinos y femeninos en competiciones separadas.