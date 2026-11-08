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Danny Makkelie Heerenveen FeyenoordImago
Jonathan van Haaster
Traducido por

Danny Makkelie y el VAR, duramente criticados en ESPN tras un penalti muy discutible a favor del Feyenoord

Feyenoord
SC Heerenveen

El sc Heerenveen y el Feyenoord llegan al descanso con un 1-2 en el marcador, y los de Róterdam se lo deben, entre otras cosas, a un penalti discutible. El balón golpeó el brazo de apoyo del defensa del Heerenveen Vasilios Zagaritis, pero, pese a las enérgicas protestas, el árbitro Danny Makkelie y Clay Ruperti, a cargo del VAR, mantuvieron su decisión. Incomprensible, considera el analista de ESPN Arnold Bruggink.

Poco menos de cinco minutos después de que Anis Hadj Moussa adelantara a los de Róterdam con un gran gol, Makkelie señaló un penalti casi de la nada: un centro de Givairo Read había golpeado el brazo de apoyo de Zagaritis.

Los jugadores del Heerenveen parecían dar por hecho que Makkelie rectificaría. El árbitro no lo hizo, pese a consultar con Ruperti, y Nacho Ferri convirtió el penalti.

«La norma actual dice que, si utilizas el brazo de apoyo para hacer más grande tu cuerpo, puede ser penalti. Pero aquí no ocurre eso, ¡por favor! No me parece nada normal. Cuando lo veo, pienso...»

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«Esta decisión la toma el árbitro asistente. Makkelie no señaló penalti, pero ¿dónde está el VAR? El VAR tiene que intervenir aquí y decir: "Chicos, aquí os equivocáis de lleno". ¡Por favor!»

«Vaya, me parece realmente increíble», afirma Bruggink, que comprende perfectamente el revuelo que provocó en las gradas la controvertida decisión del equipo arbitral. «¡No entiendo absolutamente nada!»

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