Danny Makkelie ofrece información actualizada: el triángulo local interviene, la hora de inicio aún se desconoce

El árbitro Danny Makkelie ha informado a ESPN. El inicio del derbi del IJssel entre el Go Ahead Eagles y el PEC Zwolle se ha aplazado debido al uso de pasamontañas prohibidos por parte de los aficionados del Zwolle.

«Ahora están sacando a los aficionados de la grada. Se les ha dado la oportunidad de quitarse los pasamontañas, pero no han hecho caso», ha comunicado Makkelie a ESPN.

Según el árbitro, el trío arbitral local ha tomado una decisión. «Hay que desalojar la grada».

No era una opción permitir que el partido continuara con aficionados que llevaran el rostro cubierto, ya que se habían hecho acuerdos previos entre los dos clubes.

«Tengo entendido que a los aficionados del PEC Zwolle se les permitió acudir con la condición de que no hubiera fuegos artificiales ni máscaras que cubrieran el rostro y de que se comportaran con normalidad», explica el árbitro.

En las imágenes de ESPN se ve que gran parte de los aficionados de Zwolle llevaban máscaras que les cubrían el rostro. «Y ahora también se están lanzando fuegos artificiales. Es una ventaja que no se hayan lanzado durante el partido», opina Makkelie.

Según el árbitro, aún no hay una hora límite para el inicio. «Tengo entendido que ahora van a desalojar la grada visitante. Después, los jugadores quieren calentar y entonces empezaremos lo antes posible». Según Makkelie, por el momento no hay una hora límite para el inicio y espera que nadie tenga que volver otro día para ver el IJsselderby.