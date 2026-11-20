Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Bram van Polen ve a Danny Buijs como un candidato adecuado para el FC Twente. El entrenador del Fortuna Sittard dejará el club de Limburgo después de esta temporada porque está preparado para un nuevo desafío.

«El FC Twente podría ser un buen destino para dar el siguiente paso», concluye Van Polen en Voetbalpraat. «Buijs sabe desestabilizar a los rivales. Hay que tener cuidado con las comparaciones, pero en cierto modo tiene algo de José Mourinho».

«Buijs siempre obtiene buenos resultados y lo que hace tiene muchísimo mérito. Sabe ganarse a casos difíciles como Mohamed Ihattaren. Me gustaría verlo en un nivel más alto», afirma Van Polen, que tiene en gran estima al entrenador del Fortuna.

A Van Polen también le impresiona la manera en que Buijs anunció su salida del Fortuna. «Ha tomado la iniciativa. Ha sido sincero con el club: vosotros tenéis tiempo para buscar otro entrenador y yo, para buscar otro club».

Anuncios Anuncios

«Así todo el mundo sabe a qué atenerse. Me gusta muchísimo cómo se expresa y cómo ha gestionado esto», elogia el exlateral derecho al entrenador de 44 años.

Related Topics

Su compañero de tertulia Vincent Schildkamp comparte esa opinión. «Hace poco me llamó la atención lo positivo que fue Ten Hag (director técnico del Twente, nota de la redacción) al hablar de Buijs. Creí leer algo entre líneas cuando lo escuché hablar así de él», señala Schildkamp, que considera que el entrenador encajaría en el equipo de Enschede.

«Me parecería muy interesante evaluar entonces a Buijs. Por su etapa en el FC Groningen y el Kozakken Boys sabemos que, cuando tiene los jugadores adecuados, practica un fútbol atractivo y ofensivo. En el Twente, con esta plantilla, no replegaría a todos sus jugadores a su propio campo».

Anuncios

«Buijs tiene un lado áspero. Pero ¿hasta qué punto es eso un problema?», se pregunta Schildkamp en voz alta. «Si una directiva hace depender su decisión de eso, me parece muy débil. Tendrá que esperar a ver qué ocurre en algún club de los seis primeros. Tarde o temprano quedará un puesto libre, porque los seis no pueden ser campeones».

Buijs, que dejará el club, está vinculado al Fortuna desde 2023. El equipo de Limburgo ocupa actualmente la séptima posición en la Vriendenloterij Eredivisie.