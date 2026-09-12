Danny Buijs saca una conclusión despiadada sobre sus propios jugadores tras el Fortuna Sittard - Ajax: «Esos chicos nunca...»

Danny Buijs está bastante enfermo por la derrota del Fortuna Sittard contra el Ajax (1-5), como dejó ver en su entrevista con ESPN. Sobre todo la manera en la que su equipo encajó los goles le provoca una enorme frustración.

Fortuna compitió bastante bien durante un tiempo contra el Ajax, incluso logró el 1-1 tras el descanso, pero al final acabó sufriendo una dura derrota. Según Buijs, eso se debe sobre todo a sus propios defensores.

“Tras el descanso te libras bien, porque ellos tienen una ocasión clarísima para el 0-2. Defendido de manera realmente dramática”, señaló Buijs. “Pero entonces haces el 1-1. Eso es lo que quieres. Entonces esperas más. Y luego, claro, sale todo de una manera tan torpe. Creo que tres de los cinco goles los han marcado de córner. Si eso pasa, jamás vas a sacar un resultado contra el Ajax.”

“Eso puede pasar una vez, pero si pasa varias veces, también dice algo”, añadió Buijs, que ve que sus jugadores no consiguen mantenerse concentrados durante noventa minutos. “Eso también es una cualidad, una cualidad infravalorada. Esa es también la razón por la que muchos chicos que ahora juegan en clubes como Fortuna nunca acaban en PSV, Ajax o Feyenoord, porque les faltan varios aspectos. Y este es uno de ellos.”

Una conclusión durísima de Buijs, que, por cierto, no solo se muestra crítico con sus defensores. El delantero Lecquincio Zeefuik tampoco cumplió sus expectativas, por lo que fue sustituido ya al descanso. “No me gustó demasiado. Ya tenía una tarjeta amarilla. También me pareció que mentalmente no estaba del todo bien metido en el partido”, explica Buijs.

“Me refiero a cómo reacciona a sus compañeros cuando le dicen algo. En esa acción de la tarjeta amarilla puede surgir perfectamente algo más. Se mete con demasiada frecuencia en ese tipo de situaciones.”

“Eso es lo que tiene que aprender. En ese aspecto tiene que mejorar muchísimo. Puedes decir: solo es un chico de 21 años. Hace cosas extremadamente buenas, pero también hace muchísimas cosas que, sin ninguna duda, tienen que mejorar”, opina el técnico del Fortuna.