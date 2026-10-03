Danny Buijs: «Cuestan muchísima energía. Tienen algo excepcional, pero a veces quieres…»

El Fortuna Sittard ha comenzado la temporada de forma excelente y eso se debe en parte a Danny Buijs. El entrenador sabe llegar a sus jugadores de la manera adecuada, aunque ni mucho menos siempre es fácil, como cuenta ante la cámara de ESPN.

«Para algunas personas es muy difícil trabajar conmigo», comienza. «No solo depende de esas personas, a veces también un poco de mí. Pero a veces también de cómo esas personas desempeñan su trabajo».

«Sin embargo, también hay mucha gente que trabaja muy bien conmigo. Si no perdemos demasiado, hay pocos problemas. Si perdemos mucho, todo se vuelve un poco menos agradable», reconoce con sinceridad.

Con, entre otros, Mohamed Ihattaren y Lecquincio Zeefuik, Buijs tiene a sus órdenes a jugadores que requieren un trato específico. Aun así, también aprecia mucho a los “jugadores con alguna cicatriz”.

«Soy Géminis, según el horóscopo. Una parte de mí se derrite con esos chicos, casi los veo como si fueran mis propios hijos. No se andan con rodeos, admiten cuando se equivocan. A veces se saltan las líneas, eso me gusta. Suelen ser chicos con algo excepcional. Intentas ayudarlos».

«Pero a veces también dan ganas de pegarlos detrás del papel pintado. Te vuelves canoso, se te cae el pelo. Al final esperas que logren rentabilizar el talento que tienen. Eso lo hace bonito, pero a veces también cuesta muchísima energía. Sobre todo si tienes a unos cuantos juntos».

Tras siete partidos, el Fortuna es sexto en la Eredivisie. Está por ver si el conjunto de Limburgo podrá mantenerlo. «Sería condenadamente bonito lograr esa plaza de play-off al final del camino, pero todavía tenemos que dar varios pasos importantes esta temporada», concluye Buijs.