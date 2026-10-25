Danny Buijs arremete en directo por televisión contra Valentijn Driessen: «Es…»

Danny Buijs ha recordado, antes del Fortuna Sittard-Excelsior, el encontronazo que tuvo la semana pasada con Shiloh ‘t Zand. Según el entrenador del conjunto de Limburgo, esta semana el asunto no ha vuelto a tratarse.

La semana pasada, Buijs sustituyó a ‘T Zand cuando quedaban unos diez minutos para el final del NEC-Fortuna Sittard (2-2). El técnico estaba claramente descontento con la actitud de su jugador. «Vamos, muévete. Ven aquí. Siéntate y compórtate», le gritó mientras lo sujetaba y lo sentaba en el banquillo.

«En realidad, no he vuelto a hablar del tema con él», dice ahora Buijs entre risas a ESPN. «Todo el mundo puede opinar, pero creo que lo más importante es lo que Shiloh y yo pensamos al respecto y cómo nos llevamos. Tenemos una buena relación. Yo daría todo por él y él por mí, lo sé. Y, bueno, lo que opine toda esa otra gente…»

Después se dirige a Valentijn Driessen, que esta semana criticó el incidente. «Hoy en día, la gente opina de todo. Valentijn Driessen opina sobre todo el mundo. Desde Louis van Gaal hasta Virgil van Dijk, opina sobre cómo debe dirigirse el Ajax…»

«Quiere parecerse un poco a Johan Derksen, pero no lo es», prosigue Buijs con dureza. «Solo hay un Johan Derksen y él no lo es. No es más que un reportero de De Telegraaf, pero, al parecer, hoy en día todo el mundo cree que tiene que opinar sobre cualquier cosa. No me afecta demasiado».

Buijs se refiere a las palabras de Driessen en el pódcast Kick-off, donde reprobó el comportamiento del entrenador con su jugador. «Danny Buijs es bastante impulsivo, pero creo que no hay que tocar a los jugadores, y él lo hizo», afirmó Driessen.

«También le exigió que se sentara en una silla determinada. No estás tratando con bebés. Es un jugador muy joven, pero también es internacional con Surinam. Después, sencillamente, se marchó».