Daniela Cortés, sobre Villa: "Si la Justicia decide que vaya preso me dolería, pero me hizo mucho daño"

La exesposa del delantero de Boca habló de la situación judicial y admitió que "lo perdonaría" solo para estar bien con ella misma.

La situación judicial de Sebastián Villa, tras la denuncia por violencia de género de su exesposa, sigue sumando capítulos. Este domingo, Daniela Cortés brindó una entrevista en la que mostró una parte de solemnidad, pero mantiene la firmeza de la acusación y está claro que irá hasta las últimas consecuencias.

En declaraciones a Crónica TV, Cortés aseguró que "lo perdono para curarme, para avanzar y poder vivir en paz, pero no lo perdonaría para volver ni para comenzar otra historia", a lo que añadió que "una no puede estar viviendo con odio, con rencor o malos pensamientos. Si sigo con esos pensamientos o rabias por lo que me hizo, eso me va a terminar haciendo daño a mí misma".

Al mismo tiempo, admitió el dolor que le generaría verlo tras las rejas: "Si la Justicia decide eso, anímicamente me daría mucho dolor, porque es una persona con la que compartí mucho tiempo", aunque luego aclaró que "también me hizo daño, demasiado daño y esos daños te marcan por completo. Esto ha causado mucha sensibilidad en mí".

Y tras la declaración del atacante de Boca, la colombiana sentenció que "me quedé sin palabras. Me causó indignación, con todas las pruebas que hay y otras que no han salido, que diga esas mentiras, que genere nuevas, así engaña a la gente".