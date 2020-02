Daniel Muñoz sobre las ofertas desde Brasil: Me tienen sin cuidado

Ambos equipos han mostrado interés en el volante antioqueño que dijo estar totalmente concentrado en Nacional y comprometido con el equipo.

Con apenas 8 meses en el club, Daniel Muñoz ya está afianzado en el equipo de Juan Carlos Osorio y en el corazón de la afición, la misma de la cual hizo parte en su juventud, antes de dedicarse al fútbol profesional.

Y es que la carrera del polifuncional ex- ha tenido un ascenso vertiginoso desde su llegada al Verdolaga, que le han valido llamados a Selección por parte de Carlos Queiroz, convertirse en capitán del equipo y estar en el ojo de grandes equipos sudamericanos que lo ven como un jugador de alta proyección.

Precisamente en las últimas semanas el nombre de Muñoz ha sonado fuerte en , tanto en Sao Paulo como en Río de Janeiro, pues la prensa local lo referencia como potencial jugador de Palmeiras y Flamengo.

En el caso del Verdao, el presidente Juan David Pérez manifestó que no tienen oferta oficial y que, de llegar, primero habría que solucionar el tema pendiente por los 3 millones de dólares que le deben a los paisas por Miguel Ángel Borja, asunto que fue llevado hasta la FIFA. Sobre el 'Fla', algunos medios indicaron que Jorge Jesús lo quiere como alternativa para Rafinha. Lo cierto del caso es que desde Nacional no hay disposición para venderlo, agregando que el jugador tiene una alta cláusula de salida.

Cuestionado al respecto, el propio Muñoz habló de esas posibilidades: "La verdad me tiene sin cuidado. Ahora estoy concentrado en lo que es Nacional, si no, no estuviera acá", indicó en declaraciones previas al juego ante por la .

"Ahora me interesa lo que podamos hacer con el equipo, en clasificar a la siguiente fase. Ya veremos después lo que pasa", acotó el nacido en Amalfi hace 23 años, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su alegría por vestir la camiseta verde y blanca, cumpliendo así un sueño de toda la vida.

De la serie ante el 'Globo' señaló que "no debemos confiarnos". "Debemos estar preparados, hacernos fuertes en lo que el profe quiere, en lo que vinimos a proponer aquí a y llevarnos el pase a la segunda fase", apuntó. "Creemos que nos vamos a encontrar con un equipo que le va a apostar al juego directo", analizó Muñoz sobre el rival que enfrentará en el 'Palacio' Ducó.