Daniel Messina: “No cierro las puertas de retornar al país en un futuro cercano”

El técnico argentino sigue dolido con lo que le pasó en Águila.

Daniel Messina fue dado de baja del Águila hace dos semanas y en su lugar llega Hugo Coria, a quien consideraba su amigo, pero este, en palabras del extécnico, le jugó una mala pasada al no informarle que iba a tomar su lugar con los emplumados.



Al consultarle si regresaría a El Salvador a dirigir, Messina dijo: “No cierro las puertas de retornar al país en un futuro cercano, esta situación vivida te lleva a pensar un poco más antes de firmar un contrato, en el proyecto en sí, que sea más largo y que en verdad no haya nada por detrás, acá en El Salvador he comprobado que hay dirigentes que no son profesionales”.



Y comentó, que pese a todo, las ofertas no le faltan: “Tengo la oportunidad de ir a dirigir a uno de los dos equipos de que han buscado mi trabajo y a uno de . Uno de esos equipos de Colombia es de primera división y el otro es de segunda pero con enormes posibilidades de ascender”.