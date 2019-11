Dani Olmo: "¿Volver al Barcelona? No le cierro la puerta"

El atacante del Dinamo de Zagreb es uno de los jóvenes de moda en España tras su debut con la Selección y habla de su posible vuelta a LaLiga.

Dani Olmo vive unos días de ensueño tras debutar y marcar su primer gol con la Selección Española. El jovencísimo jugador del Dinamo de Zagreb no descarta volver a y tampoco a un donde jugó en los escalafones inferiores antes de marcharse a .

"Ojalá, por qué no poder volver. Ahora estoy centrado en mi club. Acabamos de empezar temporada creo que va a ser una temporada muy bonita, hemos empezado bien en Champions, aún nos faltan dos partido y dependemos de nosotros para poder estar en la siguiente ronda, Queda mucho trabajo aún por hacer. Ya veremos a ver lo que puede pasar No le cierro la puerta a ningún club. A día de hoy soy jugador de Dinamo y lo que tenga que pasar en un futuro ya se verá", explicó a Mundo Deportivo.

El atacanta desgranó también cómo fue su paso por el club culé: "Con todo un poco, con lo que aprendes allí, los valores. También el estilo de juego del Barça que es un juego de toque, de movilidad,…Eso más lo que he aprendido en Croacia soy el jugador que soy ahora".

También explicó por qué se fue con 16 años: "Suena raro. Al principio todos nos llamaban locos, pero la oferta deportiva que nos ofrecía el Dinamo no nos la ofrecía ningún otro club que era estar en el primer equipo desde el segundo año. Empecé en el segundo equipo, a los tres meses subí al primero y ya me quedé. Me ofrecieron ser un proyecto de futuro, apostar por mí y así fue".