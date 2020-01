Dani Olmo: "Me hace feliz la oferta del Barça, mejor salir ahora"

El catalán lo tiene claro: "Si hay acuerdo entre clubes, mejor salir ahora"

Feliz y contento. Así se muestra Dani Olmo, jugador del Dinamo de Zagreb, después de conocer la oferta formal del para hacerse con sus servicios. El internacional absoluto con ha concedido una entrevista al diario 'L'Esportiu', donde ha confirmado, en primera persona, que la oferta del Barça al Dinamo existe: “Me hace feliz que los rumores se hayan convertido en una propuesta concreta y que el Barça se replantee la posibilidad de hacerme volver a casa. Pasé seis años en la Masia y me enseñaron valores para toda la vida”. Olmo sabe que el Barça ha activado su "Operación Retorno" y está encantado con la opción de poder regresar a la que siempre ha sentido como su casa.

Olmo está convencido de que este es el momento ideal para volver a y dar un paso al frente en su carrera deportiva: "Mi objetivo es ir a la . Y se me hará difícil si en los próximos seis meses si sólo juego una competición menor, como la de . Quiero dar un paso adelante. Y no sólo para ir a la Eurocopa, también para seguir mejorando. No es que me esté ofreciendo, es que me veo preparado para dar un paso adelante en mi carrera”, dijo el egarense. Olmo cree que "como dice mi propio club, Croacia se me ha quedado pequeña" y apostilla que "si hay acuerdo entre ambos clubes, es mejor salir ahora, cuanto antes". Está por ver si su deseo se cumple o no, pero los primeros pasos para su marcha ya se están dando.

La oferta del Barcelona no es la única que ha recibido el Dinamo, ya que al interés azulgrana hay que sumar el del Borussia Moenchengladbach alemán. Ahora la pelota está en el tejado del equipo de Zagreb, que tendrá que estudiar ambos ofrecimientos y tomar una decisión. En todo caso, el Barça ya parece convencido de que las prestaciones de Olmo merecen un esfuerzo y tal y como avanzó "Mundo Deportivo", ha enviado una oferta formal al por el catalán de 21 años. Olmo bandonó el Barça en julio de 2014 para recalar en Zagreb. En La Masia estuvo siete años y ahora el Barça quiere activar su "Operación Retorno" con Olmo. El Barça se ha lanzado a por el fichaje de Dani y él está encantado de volver a vestir de azulgrana.