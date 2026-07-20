Dani Olmo critica a Argentina tras la final del Mundial y lanza llamativas palabras sobre Lionel Messi

Dani Olmo critica el comportamiento de los jugadores de Argentina en la final del Mundial. En la zona mixta afirmó que «buscaban constantemente un motivo para pelear».

Tras la final, que España ganó 1-0, la tensión desbordó a ambos equipos. Leandro Paredes y Nahuel Molina mostraron su peor cara, y el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala cruzó el límite al golpear a Olmo.

«Si alguien de su cuerpo técnico me pone las manos en la cara, mi primera reacción es devolver el golpe», explica Olmo. «También soy humano y en el fragor de la batalla uno se defiende».

«Pero me contuve; no quería dar mal ejemplo a los niños y aficionados que nos veían desde casa. Tenemos una responsabilidad como modelos a seguir».

Hubo otros incidentes en los que no estuvo involucrado y que, según él, no le importan. «Me da igual lo que hicieron después del partido. Pueden tener rabietas o repartir golpes, pero hoy demostramos más clase, dentro y fuera del campo».

Para cerrar, el centrocampista destaca a Lionel Messi como la excepción positiva: «Seamos sinceros: aparte de Messi, que siempre se comporta con auténtica clase, parecía como si el resto de ese equipo y el cuerpo técnico estuvieran todo el rato esperando una excusa para buscar pelea».