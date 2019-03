Dani Ceballos: “Zidane me dijo que estaba a buen nivel y en el verano decidirá”

El centrocampista del Real Madrid habló también sobre su presente y futuro en el seleccionado español.

Mientras está concentrado de cara a los primeros partidos clasificatorios rumbo a la 2020 (frente a Noruega y Malta), Dani Ceballos hizo una pausa para hablar también sobre el regreso de Zinedine Zidane al . “Zidane siempre ha sido claro conmigo. He hablado recientemente con él y me dijo que esta temporada estaba a buen nivel, que quería que acabara a ese mismo nivel, que en el verano decidirá y tendré las mismas oportunidades que mis compañeros”, declaró el futbolista en El Larguero.

Además, el centrocampista repasó varios temas más…

Su presente en la Selección: “La llamada siempre es positiva y es porque en el club haces las cosas bien. La confianza que ha depositado Luis Enrique en las cuatro convocatorias ha sido fundamental para que me sienta importante en esta Selección”.

Su rol en el campo: “Luis Enrique sabe de mi calidad ofensiva y defensiva. Le gusto mucho y es un buen momento para devolvérselo en el campo. Me siento cómodo con él”.

Su balance como jugador del Madrid: “No se ha visto al mejor Ceballos en el Madrid. Hubo momentos en los que no he podido aprovechar la oportunidad para hacer las cosas que hice en la Selección y en mi etapa en el . Es un buen momento hasta final de temporada para demostrar que mi sueño es triunfar en el Madrid y esa ilusión no me la va a quitar nadie”.