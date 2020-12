Dani Carvajal admite que "no tenemos claro cuándo se pita penalti"

El lateral madridista confiesa que no entiende el criterio arbitral a la hora de pitar penaltis después de que el VAR ignorara unas manos de Ramos.

Dani Carvajal atendió a los micrófonos de Movistar+ después de la victoria del por 1 a 3 a domicilio del y dejó claro que ni él ni sus compañeros en el terreno de juego acaban de entender el criterio arbitral a la hora de señalar penaltis.

"Sinceramente no tenemos claro cuándo hay que pitar penalti, no sabemos el criterio y no sabemos en qué se basa, creemos que se debería aclarar, tanto a favor como en contra, porque estamos en entredicho, y después todos protestamos" comentó el lateral madridista.

Carvajal, sobre la mano de Ramos: "No tenemos claro el criterio ni en qué se basa. A Nacho el otro día le pitaron un penalti contra el , el otro día no le pitan una mano a Capa...".

Cabe señalar que Carvajal realizó estas declaraciones después de unas claras manos de Sergio Ramos dentro del área del Real Madrid que Munuera Montero no decretó como penalti tras consultar el VAR.