Dani Alves, contra las medidas de Bolsonaro: “Debería cuidaros y no mandaros a la calle”

El ex-Barcelona armó un debate en su cuenta de Twitter, tras criticar al presidente de Brasil en el medio de esta pandemia por el coronavirus.

Dani Alves estalló este miércoles en las redes sociales tras criticar las medidas que está implementando el presidente de , Jair Bolsonaro, en el medio de esta pandemia, quitándole importancia al coronavirus, denominando a la enfermedad como “gripecita” y sin decretar la cuarentena obligatoria.

“Él (por Bolsonaro) debería cuidar de vosotros en este periodo difícil antes de mandaros a la calle. Él debería ayudaros durante el tiempo que estéis parados. Por y para eso se supone que pagamos impuestos, ¿no? Más importante que el dinero es la salud. Si no tienes salud, no tienes nada”, escribió el ex- , respondiéndole así a un seguidor de Twitter.

¿Qué le había escrito ese usuario de la red social del pajarito? Una postura distinta: “El presidente está viendo el lado de la gente como yo, padre de familia, autónomo, sin comodidad ninguna, sin renta a final de mes, sin reservas para estar tanto tiempo parado. Antes de criticar, intenta ponerte del lado de las personas más humildes”.

El coronavirus, mientras tanto, sigue sumando contagiados y muertos en Brasil: ya hay más de dos mil infectados y casi 50 muertos, ubicándose en el puesto 19 entre los países con más casos portadores del virus.