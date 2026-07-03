Dalic, tras la eliminación ante Portugal: «El vídeoarbitraje ha acabado con la emoción del fútbol»

Zlatko Dalić, seleccionador de Croacia, elogió a Portugal, pero no ocultó su decepción tras la derrota.

Croacia quedó eliminada del Mundial tras perder 2-1 ante Portugal en octavos de final, en un partido que se decidió en los últimos instantes.

Tras el partido, Dalić declaró a «The Guardian»: «No es agradable encajar un gol en el descuento, correr y marcar en el último minuto pensando que es válido, para que luego el vídeoarbitraje decida lo contrario».

Es muy difícil lidiar con esto, y los jugadores lo están pasando mal. Se han acabado las emociones y estas decisiones le quitan la alegría al juego. El VAR a veces ayuda, pero mata la emoción y no es fácil lidiar con eso. El fútbol debe ser justo, pero hemos ido demasiado lejos con el VAR. Croacia perdió y no quiero hablar más de ello».

Sobre el posible retiro internacional de su capitán, Luka Modrić, añadió: «Probablemente haya sido su último Mundial y lamento que termine así. Hoy volvió a demostrar su calidad y liderazgo».