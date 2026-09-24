El croata Zlatko Dalic, nuevo director técnico de la selección de los Emiratos Árabes Unidos, rememoró sus vivencias en Arabia Saudí, tras su regreso al país para disputar con los Emiratos la Copa del Golfo Arábigo, la "Copa del Golfo 27".

Dalic dirigió a la selección de los Emiratos en la victoria por 4-0 ante Yemen, este jueves, en el estadio Al Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

El entrenador croata declaró en la rueda de prensa posterior al partido, según recogió el diario saudí "Asharq Al Awsat": "Enhorabuena a la afición de la selección emiratí, fue una victoria merecida y fueron 3 puntos importantes".

Y añadió: "La segunda parte no fue como la primera, pero, como es natural, el cansancio tuvo su papel, y ahora nos centramos en el próximo partido".

El próximo encuentro de los Emiratos será frente a Baréin, el domingo, en la segunda jornada del segundo grupo, donde la victoria les garantizaría la clasificación a las semifinales, independientemente del resultado del tercer partido ante Catar.

Dalic prosiguió: "Tengo bonitos recuerdos de mi etapa en Arabia Saudí, y dirigir a la selección emiratí es una experiencia nueva para mí; ahora miro al futuro y a cómo construir de nuevo la selección".

El entrenador croata se refiere a su etapa en la liga saudí, cuando dirigió a los clubes Al Faisaly y Al Hilal entre 2010 y 2013, antes de pasar a entrenar al Al Ain emiratí y, posteriormente, a la selección de su país.

En cuanto al objetivo de la selección de los Emiratos en el torneo del Golfo, explicó: "Nuestro objetivo es superar la fase de grupos y, luego, ir paso a paso hacia lo que venga; sé lo entusiasmada que está nuestra afición".

Y continuó: "Mi objetivo es construir una selección, y no hago distinción entre los jugadores nacionalizados y los jugadores emiratíes; espero que nuestra afición nos apoye".

Y concluyó: "Nuestros jugadores nacionalizados están contentos de representar a los Emiratos y, por supuesto, no es fácil mantenerse, pero trabajaré para construir la selección paso a paso, y nuestro objetivo es ser un solo grupo".