El croata Zlatko Dalic, seleccionador de Emiratos, se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores tras el empate 1-1 ante Qatar, en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", asegurando que los Emiratos van por el buen camino hacia el título, aunque advirtió del peligro de la próxima etapa.

Dalic habló en la rueda de prensa posterior al partido y dijo: "Fuimos capaces de controlar por completo el desarrollo del encuentro, especialmente en la segunda parte, y hoy estoy contento con los jóvenes que participaron".

El técnico croata explicó que la acumulación de partidos le obligó a rotar, y añadió: "Estamos sometidos a la presión de disputar partidos en poco tiempo, pero debemos ser cautelosos en los próximos partidos eliminatorios".

Sobre el rendimiento general en el torneo, Dalic afirmó: "Jugamos bien en los tres partidos, quizás hoy no tuvimos muchas ocasiones, y procuré dar entrada a todos los jugadores porque pienso en el futuro".

Y agregó: "Tenemos dos días para recuperarnos y prepararnos, estamos progresando poco a poco y merecemos todo lo que hemos logrado hasta ahora".

El seleccionador de Emiratos concluyó sus declaraciones hablando del esperado duelo de semifinales ante Omán, y dijo: "Hoy toda nuestra concentración estaba puesta en la selección de Qatar, y en cuanto a la semifinal ante Omán, es una selección fuerte y un equipo al que no se debe subestimar; respetamos lo que han logrado y trataremos de hacer todos los esfuerzos para ganar el próximo partido".

Por su parte, el español Julen Lopetegui, seleccionador de Qatar, dijo durante la rueda de prensa posterior al partido: "Logramos 7 puntos en la fase de grupos, y eso es algo bueno".

Y añadió: "Hoy estuvimos magníficos, pasaremos esta página y comenzaremos una nueva, que es un próximo duelo ante una selección fuerte candidata al título, pero como dije, primero descansaremos antes de pensar en el enfrentamiento ante Arabia Saudí".

Y continuó: "El partido de hoy fue muy difícil, jugamos ante una de las selecciones más fuertes del torneo y ofrecimos un gran nivel en algunos tramos del encuentro".

Y prosiguió: "En la segunda parte nos hicimos con el control del partido y desperdiciamos numerosas ocasiones. Ahora lo más importante es descansar antes del enfrentamiento ante el anfitrión del torneo".



