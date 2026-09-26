Pese a la contundente victoria que logró la selección de los Emiratos Árabes Unidos ante Yemen, el croata Zlatko Dalic se negó a dejarse llevar por el ambiente de celebración, y prefirió dirigir la mirada de sus jugadores hacia el próximo enfrentamiento frente a Baréin, en una prueba decisiva que podría otorgar a los Emiratos el billete de clasificación a las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

Dalic afirmó, durante la rueda de prensa previa al partido, que su equipo es consciente de la dificultad del enfrentamiento, e insistió en la necesidad de ofrecer lo mejor de sí para conseguir la victoria, y dijo: "Jugaremos ante un rival fuerte, y sabemos lo que tenemos que hacer, y daremos lo mejor de nosotros para lograr la victoria. La selección de Baréin tiene una gran experiencia y un gran entrenador".

Dalic: vencer a Baréin cumple nuestro primer objetivo

El técnico croata explicó que el enfrentamiento ante Baréin representa una oportunidad para sellar la clasificación a las semifinales, y subrayó que la selección de los Emiratos está obligada a ofrecer un nivel mejor del que mostró en el primer partido, pese a la contundente victoria ante Yemen.

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Dalic dijo: "Cada partido es importante. Y si ganamos mañana nos clasificaremos, y habremos cumplido nuestro primer objetivo. Baréin ofreció un buen partido en su anterior enfrentamiento, y soy consciente de que nosotros también ofrecimos un buen primer partido, pero tenemos que dar más".

El entrenador de los Emiratos insistió en la necesidad de olvidar el resultado del partido ante Yemen y centrarse en el próximo enfrentamiento, y afirmó: "Debemos olvidar el partido ante Yemen y centrarnos en el enfrentamiento frente a Baréin, aprovechar todas las oportunidades, y que nuestra defensa sea nuestro punto fuerte".

Y añadió: "Después de nuestro partido ante Yemen y de marcar cuatro goles, todo el mundo empezó a hablar de nosotros, pero debemos centrarnos en el próximo partido e ir paso a paso. Espero que repitamos lo que ofrecimos ante Yemen, y lograr la clasificación mañana".

No somos favoritos: Dalic rechaza presionar a sus jugadores

Dalic se negó a situar a la selección de los Emiratos entre la lista de candidatos a conquistar el título, y afirmó que su objetivo actual consiste en alcanzar las semifinales, sin cargar a los jugadores con presiones adicionales ante la fortaleza de la competencia.

Y dijo: "No somos candidatos al torneo, y quiero alcanzar nuestro primer objetivo, que es la clasificación a las semifinales, y no quiero poner nuevas presiones sobre los jugadores".

Y continuó: "La afición pide lo mejor, pero no puedo presionar a nuestros jugadores. No quiero mandar un mensaje negativo ni decir que somos los mejores; vamos paso a paso".

El técnico croata señaló la fortaleza de las selecciones participantes en el torneo, y afirmó que la competencia no será fácil, y añadió: "Como dije, no somos los favoritos, y hay selecciones fuertes en el torneo como Catar y Arabia Saudí".

Los recuerdos del Al Hilal presentes, y un nuevo sueño con los Emiratos

Dalic rememoró sus recuerdos con el Al Hilal durante su anterior etapa en Arabia Saudí, y expresó su esperanza de lograr un éxito con la selección de los Emiratos similar al que consiguió con el club saudí.

El técnico croata dijo: "Tengo bonitos recuerdos aquí en el Reino de Arabia Saudí con el Al Hilal, y espero lograr algo con la selección de los Emiratos como lo logré con el Al Hilal".

Giménez: queremos hacer feliz a la afición

Por su parte, Nicolás Giménez, jugador de la selección de los Emiratos, confirmó la dificultad del esperado enfrentamiento ante Baréin, y aludió a la importancia de la Copa del Golfo para los jugadores, y a la fortaleza de las selecciones que participan en ella.

Giménez dijo: "Como dijo el entrenador, el partido es difícil, y la participación en este torneo es algo importante, y todos los equipos que hay en él son fuertes".

Y añadió: "Debemos analizar nuestro partido anterior para estar listos para el enfrentamiento ante Baréin, asimilar las instrucciones del entrenador, y ofrecer lo mejor de nosotros. Representamos a una gran selección, y este es un torneo importante, y buscamos hacer felices a la afición y al entrenador".

El jugador de los Emiratos cerró sus declaraciones dirigiendo un agradecimiento a la afición por su apoyo, y afirmó que los jugadores harán todo lo posible para hacerla feliz, y dijo: "Agradezco a nuestra afición su aliento, y daremos todo lo que tenemos para hacerla feliz".