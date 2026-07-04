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Jonathan van Haaster

Traducido por

Daley Blind está a punto de volver al Ajax: el veterano mantiene conversaciones con Jordi Cruijff

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Daley Blind volverá al Ajax este verano. Según el Algemeen Dagblad, el defensa, libre de contrato, negocia con el director técnico Jordi Cruijff.

La semana pasada anunció su salida del Girona, donde fue titular los últimos años, y tras el descenso decidió no renovar su contrato, a punto de expirar.

Blind quiere retirarse en el Ajax y luego iniciar allí su carrera como entrenador.

Según el AD, ya ha hablado con el director técnico Jordi Cruijff y, aunque aún no hay acuerdo, podría cerrarse pronto.

En el Ajax podría reencontrarse con el entrenador Míchel, quien ya dirigió al jugador durante tres temporadas en el Girona.

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Blind se formó en la cantera del Ajax y disputó 333 partidos con el club. En parte gracias a su llegada en 2018, el equipo alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones.

En diciembre de 2022 dejó el club tras perder la titularidad con Alfred Schreuder, y años después reconoció lo dolorosa que fue esa salida.


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