Da Silva, de las favelas al campo del Barletta: «Chilena y gol, el derbi fue mi noche más bonita»

Mateus Da Silva, delantero del Barletta, comentó así el doblete con el que decidió el derbi del viernes por la noche contra el Bari: «Quizá sea el partido más importante de mi carrera, por la victoria, por la historia y por el doblete. Estoy muy contento de haberme llevado los tres puntos y por mi doblete personal.





Y añadió, de nuevo a propósito del triunfo sobre el Bari: «Fue la noche perfecta, era un derbi, todo fue perfecto. Le dedico el doblete a mi hijo. ¿El Barletta? Es pronto para decir hasta dónde podemos llegar, no me gusta hablar del futuro, pero nos podemos divertir»





¿Chilena? Estaba de espaldas a la portería y pensé que era lo único que podía hacer en esa situación, me salió bien. Ahora estoy aquí y soy feliz, en Barletta he encontrado de verdad una gran familia».









QUÉ HISTORIA - "Da Silva alè, y esperemos que el domingo quieras marcar, quizá, quizá…". Mientras tantoen el estadio Puttilli, la banda sonora del derbi pugliese de la Serie C entre Barletta y Bari tuvo un sabor decididamente cinematográfico y no es la primera vez que ocurre. El cántico dedicado por los aficionados a Mateus Da Silva remite inevitablemente a la película ‘El entrenador en el balón' y al mítico Aristoteles, el brasileño capaz de arrastrar a la Longobarda de Oronzo Canà. Procedente de las favelas, igual que Da Silva, que explicó cómo no podía permitirse el primer par de botas para jugar al fútbol y cómo ha recompensado los sacrificios de su padre, con goles.







