Cuti Romero cabecea al Atlético de Madrid hacia una victoria a domicilio en los últimos minutos

El Atlético de Madrid logró este sábado su quinta victoria de la temporada en LaLiga. Los Colchoneros ganaron gracias a un certero cabezazo de Cristian Romero en la recta final en su visita al Deportivo Alavés, que acabó con diez jugadores: 1-2. El Atlético es provisionalmente segundo, con dos puntos menos que el líder, el FC Barcelona, que este sábado por la noche aún entra en acción en el Camp Nou ante el Getafe.

En el Atleti, Julián Álvarez comenzó en el banquillo. El delantero estrella sigue teniendo una relación complicada con el club tras su expreso deseo de salir el pasado verano. Jonathan David tuvo la oportunidad de reivindicarse en su lugar, con Pablo Barrios por detrás y Giuliano Simeone y Ademola Lookman en las bandas.

El Atlético fue el equipo dominante en Vitoria, donde el portero Antonio Sivera evitó con una estilosa parada que la primera gran ocasión, de David, acabara en gol. Pasada la media hora, el 0-1 llegó igualmente por medio de Alejandro Grimaldo, que recibió el balón al espacio de David y sacó un potente zurdazo para marcar.

En el tiempo de descuento de la primera parte, el Alavés logró empatar. Robin Le Normand cometió una falta dentro de su área y lo pagó con un penalti, que transformó Lucas Boyé: 1-1.

A pesar de ese golpe, tras el descanso cambió poco en un partido completamente dominado por el Atlético. Además, a los visitantes se les facilitó la tarea cuando el Alavés tuvo que seguir con diez tras la tarjeta roja a Ángel Pérez. Golpeó el tobillo del suplente Álvarez.

El Atleti fue todavía más dominante, aunque eso no se tradujo de inmediato en las ocasiones más claras. La pérdida de puntos se evitó finalmente en el minuto 87 gracias a Romero. El argentino cabeceó en el segundo palo un gran centro de Álex Baena para el 1-2.



