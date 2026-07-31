Curtis Jones, furioso tras la acción de Dominik Szoboszlai: sus compañeros tienen que intervenir

Tras el amistoso ganado ante el Wrexham AFC (1-0), el ambiente en el Liverpool se podía cortar con un cuchillo. Dominik Szoboszlai y Curtis Jones se vieron aparentemente envueltos en una acalorada discusión sobre el césped. Se habría tratado de la cuestión de quién podía asumir el brazalete de capitán en ausencia de Virgil van Dijk.

Andoni Iraola ya ganó el domingo con su nuevo equipo al Sunderland AFC (4-2). También se impuso en su segundo amistoso, ante el Wrexham, recién ascendido al Championship. Rio Ngumoha marcó el primer gol en la recta final y, a la vez, el tanto de la victoria. Aun así, no todo era alegría en el bando del Liverpool.

Los medios ingleses sugieren que la discusión surgió por quién recibía el brazalete de capitán tras el cambio de Szoboszlai. Al parecer, Jones estaba convencido de que él asumiría el brazalete del centrocampista de 25 años, pero este se lo dio a Tsimikas.

Un Jones furioso arremetió contra Szoboszlai, que por su parte tampoco rehuyó la discusión. En las imágenes se ve cómo el centrocampista inglés pasa junto al técnico español y le expresa su malestar al húngaro.

Ambos se miraron con reproches y se encararon con gestos y lenguaje corporal muy intensos, con Jones visiblemente fuera de sí. Jeremie Frimpong y Kostas Tsimikas tuvieron finalmente que interponerse entre los dos centrocampistas.

En otros vídeos se ve cómo Jones siguió refunfuñando poco después. El carrilero griego parecía harto de la discusión y tiró al suelo el brazalete de capitán del Liverpool. Los tres siguieron discutiendo, tras lo cual Jones recogió el brazalete e intentó una reconciliación abrazando a Szoboszlai.

Durante la rueda de prensa previa al amistoso ante el Leeds United, el centrocampista húngaro esquivó una pregunta sobre la acalorada discusión. Habló principalmente de los cambios dentro del equipo. "Pero Virgil es nuestro capitán. Eso significa que hacemos lo que él y el entrenador dicen. Queremos tener éxito esta temporada".







