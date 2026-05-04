Willem van Hanegem critica el juego del centrocampista del Feyenoord, Oussama Targhalline, en su columna del lunes en el Algemeen Dagblad.

El domingo, el Feyenoord venció 1-2 al Fortuna Sittard tras remontar en el último cuarto de hora y prácticamente aseguró su plaza en la Liga de Campeones. Pese a ello, Van Hanegem afirma que no hay motivos para festejar.

«Si miras el fútbol, ves tan poco que te da la sensación de que pasarán años antes de que volvamos a arrollar a un rival», afirma Van Hanegem.

«Pasar el balón, encontrar al tercer hombre y seguir, simplemente no lo veo. Y no me vengas con que el Feyenoord jugó bien los primeros meses, porque tampoco fue así. Sí, ganaron entonces. Igual que al Fortuna Sittard, pero con eso ya estaba todo dicho, ¿no?».

Muchos consideran a Targhalline el mejor del partido: dio la asistencia del gol de la victoria a Givairo Read y brilló con varias recuperaciones.

Sin embargo, Van Hanegem no está impresionado: «Targhalline frena todos los ataques, eso no tiene sentido ahora».

Tampoco salva a sus compañeros: «Thijs Kraaijeveld es bueno, pero ante el Fortuna cedió todos los balones y reaccionó lento. Y a Luciano Valente, en este estado, ni se le ocurra llevarlo al Mundial».