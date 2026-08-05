Curiosa paradoja: Nawaf Al-Aqidi podría comenzar su andadura con su nuevo club ante el Al-Nassr

El saudí Nawaf Al-Aqidi, guardameta del Al-Nassr, podría tener una cita con su enfrentamiento en el primer partido con su nuevo equipo, en caso de que la operación se cierre de forma oficial.

Diversos informes de prensa habían revelado la existencia de negociaciones entre el Al-Nassr y el Al-Fateh, que pasan por la incorporación de este último de los servicios de Nawaf Al-Aqidi de forma definitiva, así como de Mohammed Maran en calidad de cedido, a cambio del traspaso del portero Abdulhadi Al-Alwan y del lateral derecho Saeed Baatiyah.

En caso de que la operación se complete en las próximas horas, Al-Aqidi regresará al Al-Fateh, club con el que brilló cuando jugó cedido en la segunda mitad de la temporada 2024-2025.

El primer partido de Al-Aqidi con el Al-Fateh será precisamente contra el Al-Nassr, en el estadio Al-Awwal Park, donde ambos equipos se enfrentan en la primera jornada de la Roshn League, el próximo 15 de agosto.

Cabe recordar que Al-Aqidi (26 años) es considerado uno de los canteranos del Al-Nassr, ya que fue ascendido al primer equipo en 2019, aunque no logró asegurarse un puesto como titular, por lo que salió cedido al Al-Taee en 2022, y después al Al-Fateh en 2025.

Y pese a que comenzó la temporada pasada como titular bajo los palos del "Al-Alami", terminó regresando al banquillo debido a algunos errores que cometió a mitad de temporada, especialmente durante los duelos ante el Al-Qadsiah y el Al-Hilal en la Roshn League.

El joven guardameta también perdió su puesto como titular en la selección de Arabia Saudí, tras los errores que cometió durante el amistoso ante la selección de Egipto, el pasado mes de marzo, de modo que el veterano Mohammed Al-Owais defenderá la portería de Arabia Saudí en el Mundial 2026 en su lugar.