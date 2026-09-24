Virgil van Dijk está razonablemente satisfecho con el empate 1-1 ante Alemania. La selección neerlandesa parecía durante mucho tiempo destinada a arrancar la era Xavi con una derrota, pero una acción brillante tardía de Ruben van Bommel permitió salvar un punto. Un punto muy importante, a juicio de Van Dijk.

“Creo que hoy merecimos al menos un punto”, comienza Van Dijk en NOS. “Por momentos jugamos muy bien, en algunos momentos en los que asumimos riesgos al presionar somos a veces vulnerables, pero es algo en lo que podemos mejorar. Después de tres días de trabajo, creo que ha sido un partido bastante bueno”.

“La primera me pareció anulada con demasiada facilidad, según yo Brian (Brobbey, red.) no hizo absolutamente nada”, se pronuncia después el capitán sobre el árbitro Alejandro Hernández Hernández. “En su gol, nosotros pensábamos que había que echar el balón fuera, porque ellos primero reculaban. Al final es una pena que el balón les cayera justo bien a ellos. Al final sumamos un punto y volvemos a trabajar duro en el campo de entrenamiento para asegurarnos de conseguir tres puntos en el próximo partido”.

El reportero Jeroen Stekelenburg califica a Van Dijk de “cuidadosamente satisfecho” en su reacción, mientras que Países Bajos fue el equipo dominante en la segunda mitad. “Merecimos al menos un punto. Lo vamos a analizar”, responde Van Dijk. “Por supuesto, también podríamos habernos ido 2-0 abajo en la primera parte, pero sumamos un punto y seguimos adelante”.

“El resultado ayuda sin duda a la confianza y también confirma el buen trabajo que hemos hecho en los últimos tres días. Pero todavía hay mucho más dentro, eso también lo señalará el seleccionador. Pero hay algo sobre lo que construir, así que seguimos adelante”, concluye.

Después, Gert van ‘t Hof, Ronald de Boer y Rafael van der Vaart llegan a la conclusión de que Van Dijk se muestra algo “humilde” en su entrevista. “Sí, quizá por la conmoción previa”, señala De Boer. “Piensa: mejor no me vuelvo loco ahora. Pero por momentos han jugado bien al fútbol, así que es justo que lo haya dicho”.

El miércoles, Van Dijk todavía estaba en un estado de ánimo muy distinto en la rueda de prensa. Entonces arremetió con dureza contra la prensa presente, reprochando que no recibiría suficiente valoración y que sería juzgado de una manera diferente a los demás. También consideró muy grave que se le señalara como corresponsable del plan táctico contra Marruecos en el Mundial. Todo desembocó en una fuerte discusión.