Curazao vs. Costa de Marfil: previa del Mundial de la FIFA 2026. Todo lo que necesitas saber

Curazao y Costa de Marfil jugarán el 25 de junio de 2026 a las 16:00 EST (20:00 GMT).

Contexto del partido y otros datos

Curazao sigue vivo. El equipo de Dick Advocaat puede avanzar tras empatar 0-0 con Ecuador en Kansas City. El portero Eloy Room realizó 15 atajadas para contener a un rival más de 50 puestos superior en la clasificación. Antes, Curazao había caído 7-1 ante Alemania en la apertura.

Los marfileños vencieron 1-0 a Ecuador con un tanto de Yan Diomande sobre la hora y, en la segunda fecha, cayeron 2-1 ante Alemania por un gol en el descuento.

Getty Images

Jugadores clave y seleccionador de Curazao

El veterano técnico holandés Dick Advocaat debutará en un Mundial con esta nación insular. Gervane Kastaneer, autor de cinco goles en la eliminatoria, y el exjugador del Aston Villa Leandro Bacuna, con tres asistencias, lideran el ataque. Probablemente deban plantear el partido con pragmatismo en el continente americano, y es probable que el portero Room vuelva a tener mucho trabajo.

Getty Images

Jugadores clave y seleccionador de Costa de Marfil

El extremo del Manchester United, Amad Diallo, tardó en consolidarse en Old Trafford, pero ahora brilla bajo las órdenes de Michael Carrick. El exdelantero del Brighton, Simon Adingra, también es clave en el ataque; actualmente está cedido en el Mónaco por el Sunderland.

En el medio, Franck Kessie (Al Ahli) es el eje. La estrella del Sporting, Ousmane Diomande, es uno de los jóvenes defensas más prometedores. Su homónimo, Yan Diomande (19 años), es uno de los extremos más codiciados de Europa; se espera que deje el RB Leipzig este verano por una gran suma.

Emerse Faé, que tomó las riendas tras la caótica Copa Africana de Naciones de 2023, ha consolidado la defensa y optado por un sistema más disciplinado, con Evan Ndicka como referente en la zaga.

Getty Images

Posible once de Costa de Marfil

Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Sangaré, Oulai; Amad, Bonny, Diomande.

Posible once de Curazao

Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Bacuna, Bacuna; Locadia.

Convocatoria de 26 jugadores de Curaçao:

Porteros: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven) y Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Centrocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Delanteros: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC) y Jearl Margaritha (SK Beveren).

Getty Images

Convocatoria de 26 jugadores de Costa de Marfil.

Porteros: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defensas: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Başakşehir), Ousmane Diomandé (Sporting), Guela Doué (Racing de Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Centrocampistas: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Delanteros: Simon Adingra (AS Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle de Brujas), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) y Elye Wahi (Niza).

Getty Images

Noticias del equipo y convocatorias

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, no tiene lesionados ni sancionados. Aún no hay once confirmado, pero se espera un equipo fuerte, pues la clasificación está cerca. Habrá actualizaciones conforme se acerque el partido.

El técnico de Curaçao, Dick Advocaat, tampoco reporta bajas por lesión o sanción. Aún no hay alineación confirmada para el encuentro en Filadelfia. Más novedades se conocerán cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Costa de Marfil llega a Filadelfia con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria por 1-0 sobre Ecuador el 14 de junio, conseguida gracias a un gol de Amad Diallo en el minuto 90. Antes vencieron a Francia 2-1 (4 de junio), a Escocia 1-0 y a Corea del Sur 4-0; solo perdieron 2-3 ante Egipto en la Copa Africana. En cinco partidos marcaron nueve goles y encajaron seis.

Curazao, en cambio, ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros: 7-1 contra Alemania en el Mundial, 4-1 ante Escocia, 5-1 frente a Australia y 2-0 contra China. Solo venció 4-0 a Aruba en un amistoso el 7 de junio. En esos cinco partidos marcó cinco goles y encajó 18.

Historial de enfrentamientos

Nunca se han enfrentado antes; este duelo del Grupo E en Filadelfia marca su estreno mutuo en Copas del Mundo.

Clasificación

En el Grupo E, Costa de Marfil es segunda y Curazao cuarta antes de este último partido de la fase de grupos.