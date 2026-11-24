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El caso de Jamal Musiala y su club, el Bayern de Múnich, ha dado un giro llamativo que podría acelerar el fin de la tensión entre ambas partes en los próximos días.

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El asunto ha generado una gran polémica en Alemania en los últimos días. Una serie de declaraciones a los medios de dirigentes del Bayern de Múnich desató una tormenta en torno al caso de Jamal Musiala, centrada en el valor de su contrato, que se consideró inmerecido por sus repetidas ausencias debidas a su estado de salud.

Tras varios días de tensión y discusiones acaloradas, ambas partes se reunieron para abordar los próximos pasos.

Según la cadena «Sky Alemania», Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, calificó la reunión de «constructiva».

Eberl se reunió con los asesores de Jamal Musiala, Christian Schmid y Tobias Altschäffl, sin la presencia de Uli Hoeneß ni de Karl-Heinz Rummenigge.

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De acuerdo con la información, el encuentro transcurrió con calma y no se trató la cuestión del salario. Todas las partes buscan que Jamal Musiala recupere su mejor nivel, ya que su contrato con el club bávaro se extiende hasta 2030, con un salario anual de 25 millones de euros.

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Recaída de Musiala

Jamal Musiala sufre desde hace varios meses una afección neurológica que le causa un gran sufrimiento. La situación le afecta a él y también al Bayern de Múnich, que recientemente recibió duras críticas por proponer una rebaja de su salario debido a su modesto rendimiento. El caso está generando una gran polémica en Alemania.

Musiala sufrió una recaída el pasado lunes, según reveló el diario «Bild», y parece poco probable que se recupere de su dolencia a corto plazo.

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Críticas directas al Bayern de Múnich

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, FIFPRO, criticó el pasado sábado las reiteradas declaraciones públicas de dirigentes del Bayern de Múnich sobre el contrato de Jamal Musiala.

En un comunicado publicado por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) se puede leer: «El presidente de honor, el director ejecutivo y el exdirector ejecutivo del Bayern de Múnich han cuestionado, uno tras otro, el contrato de Musiala. Según la federación, se trata de una estrategia coordinada para presionar a Musiala y a sus agentes antes de cualquier negociación. Un club de la talla del Bayern de Múnich debe mostrar más sensatez. El Bayern de Múnich tiene el deber de proteger a Musiala».

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La federación consideró que las declaraciones constituyen una estrategia coordinada para presionar al jugador y a sus representantes antes de una posible negociación, y pidió al club que respete sus compromisos contractuales y que no convierta el estado de salud del futbolista y su futuro en objeto de debate público.

Añadió que el Bayern tiene la responsabilidad de cuidar de su jugador y advirtió de que la incertidumbre sobre el futuro puede afectar negativamente a la salud mental de los futbolistas profesionales, sobre todo durante los periodos de recuperación de lesiones.

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La federación consideró que convertir el futuro de Musiala y su estado de salud en un tema de debate público aumenta la presión que soporta.

FIFPRO subrayó la necesidad de tratar cualquier reserva relacionada con el contrato en privado con el jugador y sus representantes, lejos de las declaraciones a los medios.

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La federación insistió en que los contratos deben respetarse y explicó que una lesión del jugador o una caída de su rendimiento no otorgan al club el derecho a reabrir unas condiciones que ya aceptó, del mismo modo que una serie de actuaciones excepcionales del jugador no le da automáticamente derecho a exigir un aumento de sueldo.