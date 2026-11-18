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Lionel Scaloni ha prometido proteger a la joven promesa Nico Paz del peso abrumador de las expectativas después de que firmara un doblete en la contundente goleada de Argentina a Costa Rica. El seleccionador argentino aprovechó la ocasión para destacar la irrupción de una nueva generación de talento en el país, mientras empieza a perfilarse la era posterior a Lionel Messi.

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Scaloni pide proteger a Nico Paz

Argentina cerró su calendario de 2026 de forma demoledora, arrollando a Costa Rica con un contundente 7-0 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Pero, entre los siete goles, quien acaparó todas las miradas fue Paz, de 22 años. La joven promesa firmó un brillante doblete, afianzó su papel como pieza clave del renovado centro del campo de Lionel Scaloni y demostró estar más que preparado para tomar el relevo de la próxima generación de talento argentino.

Pese a su deslumbrante actuación, Scaloni se apresuró a mantener a su joven promesa con los pies en el suelo. El seleccionador campeón del mundo elogió su particular combinación de entrega y talento, pero insistió en que el centrocampista todavía puede dar mucho más. «Es un jugador que puede dar todavía más. Hoy ha hecho un muy buen partido, como el otro día. Cuando tiene que ser duro, va al choque, y cuando tiene que jugar, también lo hace. Cuidaremos de él. Estamos muy contentos con él», afirmó el técnico, según recoge La Nacion.

El colectivo argentino, por encima del talento individual

Más allá de su brillantez individual, Scaloni se apresuró a moderar las expectativas en torno a Paz . El seleccionador insistió en que la joven promesa debe centrarse en integrarse en el engranaje de Argentina, en lugar de intentar cargar en solitario con el peso de un partido. Aunque reconoció su indudable calidad individual y sus destellos de magia, dejó muy claro que esas acciones deben estar siempre al servicio del colectivo.

«No va a resolver el partido él solo; tiene pinceladas como las de hoy y lo que hace es ayudar al equipo. Y eso es lo importante: primero el equipo y después lo individual. Si el mejor jugador de la historia lo entendió y necesitó a sus compañeros para ganar, ¿cómo no van a necesitarlos los más jóvenes?», señaló.

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Paciencia con Franco Mastantuono

Paz no fue el único adolescente que acaparó los focos: Franco Mastantuono también firmó un doblete tras entrar desde el banquillo en el descanso. Pese a su impacto inmediato, Scaloni pidió paciencia al público argentino con el desarrollo de la joven promesa de River Plate. El técnico tiene claro que prioriza el crecimiento a largo plazo sobre los resultados inmediatos de sus jóvenes talentos mientras se integran en la selección absoluta.

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«Con Franco tenemos que ir paso a paso. Tranquilizarlo. Y estoy convencido de que tenemos que ayudarlo y será un gran futbolista», explicó Scaloni.

La construcción del ciclo de 2030

Al hacer balance de un año de transición, Scaloni se mostró orgulloso de la identidad que ha mantenido su equipo. Aunque Argentina no logró revalidar el título mundial, el seleccionador cree que el vínculo con la afición sigue siendo tan fuerte como siempre. Señaló que el cálido recibimiento en Córdoba demostró que los aficionados siguen queriendo a la selección, aunque esta vez no pudiera traer el trofeo a casa.

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«Estoy satisfecho por haber hecho un buen trabajo y por haber intentado siempre ser protagonistas, más allá de haber ganado o no. La selección siempre intenta tener una identidad y eso es lo que nos llena de orgullo», concluyó.