Cufré: "Cassano hacía cosas que no se las vi hacer ni a Messi"

El ex defensa argentino de la Roma se sale en elogios para con el ex madridista.

Leandro Cufré, ex defensa argentino con pasado en la , aseguró que ha visto hacer a Antonio Cassano cosas que no se las vio ni siquiera a Leo Messi. Lo que es bastante decir, ya que su compatriota, seis veces Balón de Oro, es considerado por muchos especialistas como el mejor jugador de la historia.

Cufré habló para la radio FM94.7 Octubre y ofreció una entrevista en la que aseguró: "Tengo muy buenos recuerdos de Antonio (Cassano). Si hubiese sido un poco más profesional hubiera sido uno de los mejores jugadores del mundo. Era un crack. En un entrenamiento metió un centro de taco. Pocas veces vi jugadores como él".

Y añadió: "A él no le gustaba mucho entrenar. No era de tomar alcohol ni de andar en la noche pero le costaba entrenar. Yo le vi hacer cosas de futbolistas de altísimo nivel, que no se las vi hacer ni a Messi, que fui compañero de él en 2006, vi a hacerle esas cosas".

"Antonio era un jugador extraordinario, que lamentablemente no tenía la cabeza de un gran profesional. Él pensó que sin entrenar o entrenando poco iba a lograr todo en el fútbol", finalizó.

Cassano jugó en equipos grandes como , Roma, Milan o Inter, entre otros. El ex atacante no tuvo un buen paso por el Santiago Bernabéu, al que llegó en enero de 2006. Las lesiones y los incidentes extrafutbolísticos impidieron que el 'Bambino' pudiera demostrar todo su talento en la capital española.