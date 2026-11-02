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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Jochen Tittmar
Traducido por

«Cuestión de días»: Harry Kane revela detalles interesantes sobre las conversaciones contractuales con el Bayern de Múnich

Bundesliga
Bayern Múnich
H. Kane

¿Cuándo renovará Harry Kane su contrato con el Bayern de Múnich? Al parecer, no falta mucho, según reveló el delantero el lunes por la noche.

«Diría que es cuestión de días», afirmó Kane en la rueda de prensa del campeón récord de Alemania previa al duelo de la Liga de Campeones contra el Atlético en Madrid.

Sobre el estado de las conversaciones con los responsables del FCB, el inglés explicó: «Durante el fin de semana y también hoy ha habido buenas conversaciones. Sé que siempre digo que estamos cerca, pero ahora sí que estamos muy cerca. Los detalles son detalles en cualquier contrato».

El inglés añadió: «Muchos de los puntos más importantes ya están resueltos y estamos satisfechos con ellos, pero en cualquier contrato hay un montón de pequeñas cosas que deben tenerse en cuenta y detalles que, en última instancia, tienen que resolver los abogados».

Para terminar, Kane resumió: «En general, diría que es cuestión de días más que de semanas. Las conversaciones también han ido bien hoy. Ojalá en los próximos días estemos en condiciones de dejarlo todo cerrado».

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Según los rumores, Kane firmará con el Bayern hasta 2029, aunque algunas fuentes también hablaron de un nuevo contrato hasta 2030.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Harry Kane en el Bayern de Múnich: 156 goles en 160 partidos

Ya a principios de octubre, Sky y Bild habían informado de forma coincidente de que se había producido un avance decisivo en las negociaciones entre Kane y el campeón récord de Alemania. El presidente Herbert Hainer explicó entretanto qué falta por resolver para cerrar definitivamente el acuerdo.

«Hay muchos detalles. Derechos de imagen, derechos de la personalidad, etcétera. Resolveremos esos detalles. No se trata de la duración del contrato ni de nada parecido», declaró Hainer a Bild: «Soy muy optimista. Sé por Jan Dreesen y nuestra directiva que las conversaciones van muy bien. Harry y su familia se sienten muy a gusto en Múnich. Soy muy, muy optimista respecto a que pronto quede todo cerrado».

Kane llegó a Múnich procedente del Tottenham Hotspur en 2023. El FCB pagó un traspaso base de 95 millones de euros por el jugador de 33 años, que desde entonces ha marcado 156 goles y ha dado 41 asistencias en 160 partidos oficiales. Recientemente ganó el prestigioso Balón de Oro.

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