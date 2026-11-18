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Al exinternacional Stefan Effenberg le ha sorprendido la rápida evolución de la selección alemana bajo la dirección de Jürgen Klopp.

«Que la huella de Klopp ya se distinga con tanta claridad, después de solo seis partidos y de numerosas pruebas y cambios en la plantilla, cuesta creerlo», escribió el exjugador de 58 años en su columna para t-online. «La selección alemana», añadió tras el 3-1 en Serbia y el 5-0 contra Países Bajos, «ha dado un salto enorme en los apenas 180 minutos de Belgrado y Berlín».

Al mismo tiempo, Effenberg advirtió «con insistencia» del riesgo de «que las expectativas vuelvan a dispararse demasiado pronto». El equipo «parece estar ahora en el buen camino, lo que puede llenarnos a todos de confianza», pero hay que darle tiempo, como subrayó el propio Klopp. «Si Alemania cae en marzo en los cuartos de final de la Nations League ante un rival de primer nivel como España, campeona del mundo, no puede ser que se vuelva a cargar contra ella públicamente de inmediato».

Pese a las dos victorias para cerrar el año, para Effenberg los resultados son, por ahora, secundarios. Más importante es «esta nueva imagen que ofrece la selección». Gracias a ella, los aficionados también podrían perdonarle «una derrota, un tropiezo o un partido en el que las cosas no salgan bien», «porque hay sacrificio, entrega y corazón. Disposición a correr, disposición a luchar y ganas de jugar: eso es lo que queremos ver los aficionados y los expertos. Y hacía mucho tiempo que no lo veíamos así».

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Para Lothar Matthäus, esta mejoría también genera un efecto recíproco. «Creo que ahora los jugadores vuelven a acudir a la selección con tantas ganas como nosotros bajo Franz Beckenbauer entre 1986 y 1990. Porque perciben el ambiente que se vive en el país y porque forman parte de él», escribió el futbolista con más partidos con la selección alemana en su columna para RTL/Sky.