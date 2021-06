Cuervos, la nueva franquicia en San Luis: ¿Quiénes son los dueños, cuál es su proyecto y en qué se relaciona con la serie?

La franquicia del San Luis estaría a unas horas de tomar el nombre y colores de la famosa serie.

Después de algunos intentos previos, todo parece indicar que Club de Cuervos finalmente saltará de la televisión a la realidad, pues el publicista Carlos Alazraki se ha unido con un grupo de inversores estadounidenses que darán paso a una nueva franquicia.

Los Cuervos jugarán en San Luis, reemplazando al Atlético y creando un equipo que desde el día uno tendrá mucha expectación, debido a la gran cantidad de fanáticos que ha sumado este proyecto mexicano.

Solo unos días después del anuncio de que celebridades como Kate Upton, Eva Longoria o Mezut Özil invertirán en el Necaxa, llega este nuevo grupo a San Luis, prometiendo mucha innovación y afianzar un club que dé sentido de pertenencia a una ciudad muy futbolera.

A pesar de que aún no se ha oficializado por la Liga MX, Alazraki ya confirmó la adquisición del club. A continuación, en Goal te contamos todo lo que se sabe de este movimiento.

👀 — Club de Cuervos (@ClubDeCuervos) June 2, 2021

¿DÓNDE JUGARÁN?

Si la lógica se mantiene, el club mantendrá la sede, esperando a ver cuál será la reacción de la fanaticada ante una nueva franquicia en la ciudad. Con esto, disputarían sus partidos como local en el Alfonso Lastras, con capacidad para 25 mil aficionados.

¿QUIÉNES SERÁN SUS FUTBOLISTAS?

De acuerdo a lo que ha sucedido con otros equipos como Mazatlán o Querétaro, la venta del equipo incluiría la carta de todos los futbolistas con contrato vigente. Con esta base de jugadores, Cuervos comenzaría su proyecto.

Lógicamente, la directiva podría reforzarse con más elementos en el mercado de transferencias, pero en este primer año teniendo como base el plantel del Atlético San Luis.

¿QUIÉNES SON SUS DUEÑOS?

Los dueños del equipo serían el empresario Jeff Luhnow, además de inversores estadounidenses y el mismo Carlos Alazraki, publicista mexicano que es el padre del productor ejecutivo de la serie de Netflix.

Este 1 de junio en el programa Desayunando, Alazraki confirmó que la operación está encaminada: “Miren, no les he platicado, ya compramos al Atlético de San Luis junto con unos inversionistas gringos que les gusta el béisbol. Todavía no lo puedo anunciar (el nombre del equipo), pero ya se lo imaginan, por eso lo compramos".

Luhnow es exgerente de los Houston Astros, equipo de la MLB estadounidense, y ha estado interesado por invertir en la Liga MX desde hace algunos meses, encontrando en esta oportunidad un equilibrio marcadológico y de fanaticada leal a los equipos de la ciudad.

¿CUÁL SERÁ SU RELACIÓN CON LA SERIE?

Todavía no se sabe con exactitud, pero se espera que alguna de las indumentarias lleve el color blanco y negro de los Cuervos de Nuevo Toledo, además de que seguramente existirá mucho apoyo por parte de los participantes de la serie y celebridades, al igual que muchas referencias a lo visto en los capítulos.