Cuenta con una ventaja especial: un club italiano lucha por una estrella del Real Madrid

Un club italiano entró en la carrera por fichar al argentino Franco Mastantuono, estrella del Real Madrid, durante el actual mercado de fichajes estival.

El "diario As" señaló que a Mastantuono no le faltan interesados en incorporarlo, pues tras el interés del Fulham, parece que la Fiorentina también se ha unido a la carrera por hacerse con sus servicios.

Según "Calciomercato", el conjunto viola tanteó al Real Madrid sobre la posibilidad de una cesión del jugador, en el marco del enfoque del club italiano en fichar extremos y centrocampistas ofensivos para reforzar al delantero puro.

En caso de que el interés de la Fiorentina evolucione, el club italiano contará con una clara ventaja en la operación, ya que Mastantuono posee también la nacionalidad italiana y, por tanto, no ocuparía una plaza reservada a jugadores de fuera de la Unión Europea.

En cuanto al Fulham, y según lo que ya reveló anteriormente el diario As, también desea incorporar al jugador en calidad de cedido por una temporada.

Para el Real Madrid, la cesión sigue siendo la única opción sobre la mesa, ya que el conjunto blanco no quiere perder el control sobre el jugador argentino, debido a su corta edad (18 años), así como por la elevada cantidad que desembolsó el pasado verano, que asciende a 63,2 millones de euros.

El próximo 1 de agosto, el Real Madrid se medirá a la Fiorentina en el primer partido amistoso oficial dentro de la preparación de pretemporada.