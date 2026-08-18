Cucurella, abucheado masivamente por 62.000 personas en su debut con el Real Madrid

Marc Cucurella fue silbado este domingo por la tarde en cada contacto con el balón durante el partido Schalke 04 - Real Madrid (0-3). Los aficionados alemanes claramente no han olvidado los cuartos de final de la Eurocopa de 2024.

Cucurella completó a principios de este verano su traspaso del Chelsea al Real Madrid por sesenta millones de euros. Sin embargo, este domingo no hizo su debut hasta ahora.

El lateral izquierdo había estado de vacaciones en las últimas semanas, ya que estuvo en activo hasta la final del Mundial el 19 de julio en la cita mundialista.

Cucurella logró ganar el Mundial con España y tuvo una aportación importante con dos asistencias en el torneo. El español ya desempeñó también un papel destacado en 2024, cuando el país del sur de Europa logró ganar la Eurocopa.

Especialmente en el partido contra Alemania, Cucurella estuvo en el foco. En la fase final de aquella semifinal, el marcador estaba 1-1 cuando Jamal Musiala disparó el balón contra el brazo del defensor.

A Alemania no le concedieron penalti y España ganó en la prórroga. Después, la UEFA admitió que Alemania debería haber recibido un penalti.

Los aficionados en Gelsenkirchen claramente no habían olvidado el incidente. El lateral izquierdo entró al campo a los 61 minutos y fue silbado en cada contacto con el balón.

Aun así, el propio Cucurella se mostró satisfecho con su debut con el Real Madrid. «Estoy enormemente feliz. Es bonito ver que todo el duro trabajo de los últimos años por fin ha sido recompensado».