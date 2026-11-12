¡Cubran sus cuerpos! China toma medidas estrictas antes del enfrentamiento árabe

Compartir Sigue a GOAL en Google

Las autoridades chinas han vuelto a endurecer la aplicación de las restricciones impuestas sobre los tatuajes visibles en los jugadores de la selección nacional de fútbol, después de que el rigor de estas medidas se relajara durante los últimos años, obligando de nuevo a los jugadores a ocultar sus tatuajes cuando visten la camiseta de la selección, en un paso que coincide con el declive de los resultados del equipo y el aumento de las presiones sobre el fútbol chino.

Anuncios

Según un informe del diario francés "L'Équipe", varios jugadores de la selección china se vieron obligados a llevar mangas del color de la piel para ocultar sus tatuajes durante el partido amistoso ante Tayikistán, que se disputó el pasado 6 de octubre y terminó con derrota de China por un gol a cero.

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que la selección china atraviesa una etapa difícil, tras haber sufrido dos duras derrotas ante Nueva Zelanda por tres goles a cero y ante Palestina por cinco goles a cero, antes de caer frente a Tayikistán.

Después de estas derrotas, la selección china cayó hasta el puesto 96 en la clasificación de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El informe recoge las declaraciones de William Bi, periodista y analista residente en Pekín, quien considera que los recientes resultados negativos quizás provocaron el malestar de los responsables de las altas instancias y contribuyeron a aplicar de nuevo las restricciones con mayor rigor, sobre todo porque en algunos ámbitos oficiales los tatuajes siguen tratándose como una manifestación de la influencia de la cultura occidental y de lo que esos ámbitos describen como "decadencia".

Anuncios Anuncios

Historia de las restricciones

Estas medidas no son nuevas en el fútbol chino, ya que las autoridades comenzaron a imponer restricciones sobre los tatuajes de los jugadores de las selecciones nacionales durante la temporada 2018-2019, exigiéndoles que los cubrieran durante los partidos y las apariciones ante los medios.

Related Topics

La aplicación de estas instrucciones se volvió menos estricta en China a partir del año 2020.

Lee también:

Un Casillas enfadado retira a sus dos hijos del Real Madrid

Anuncios

El Barcelona responde al fichaje del Real Madrid apuntando hacia la joya de Alemania

En diciembre de 2021, la Administración General del Deporte de China emitió directrices más estrictas para regular la situación de los futbolistas, que incluían la prohibición de que los jugadores de la selección absoluta y de la sub-23 se hicieran nuevos tatuajes.

Anuncios

A esto se suma la exigencia a quienes ya tenían tatuajes de eliminarlos o cubrirlos durante los entrenamientos y los partidos, en los casos excepcionales que cuenten con la aprobación del organismo competente.

Las restricciones se extendieron a las selecciones sub-20 y a las categorías inferiores, con la prohibición de convocar a jugadores que llevaran tatuajes.

Anuncios

Las autoridades justificaron estas medidas con su deseo de ofrecer una imagen positiva de los futbolistas y convertirlos en modelos a seguir en la sociedad, además de reforzar la educación patriótica de los jugadores.

La paradoja radica en que estas restricciones no se aplican de la misma manera a los jugadores de los clubes, ya que estos todavía pueden mostrar sus tatuajes durante los partidos de la liga china, mientras que se les pide ocultarlos cuando representan a la selección nacional.

Anuncios

Se espera que el interés por este asunto se reavive durante los dos próximos partidos amistosos de China, ante Malasia el 14 de noviembre y Baréin el día 17 del mismo mes, a la espera de comprobar hasta qué punto los jugadores cumplen con las nuevas instrucciones, coincidiendo con la preparación de la selección para los próximos compromisos.