Cubarsí: la estrella del Barcelona es el mejor del mundo y frenar a Osimhen requiere esto

El defensa del Barcelona, Pau Cubarsí, aseguró que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo y que merece ganar el Balón de Oro, además de insistir en la necesidad de una concentración máxima para frenar el peligro del Galatasaray y de su delantero Victor Osimhen, en el esperado enfrentamiento entre ambos equipos en la Liga de Campeones.

Cubarsí señaló, en declaraciones recogidas por el diario español "As", durante la conferencia de prensa previa al partido contra el Galatasaray: "Ya nos enfrentamos a Osimhen hace unos años. Esperamos un rival que sabe muy bien lo que quiere, sobre todo porque juega en su casa. Será importante estar al máximo de concentración desde el principio".

Sobre su estado físico, explicó: "He jugado muchos partidos en el Mundial y al inicio de la temporada. El entrenador se encarga de gestionar mis minutos y repartir mi esfuerzo, y yo intento cuidarme".

Acerca de la buena racha de resultados que está logrando el Barcelona, y de si el equipo se siente invencible, dijo: "No, porque cada partido tiene sus propias circunstancias. Pero estamos pasando por un momento muy bueno y queremos seguir trabajando de la manera en la que lo hacemos ahora".

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Sobre el hecho de no recibir elogios desde Madrid y la polémica arbitral, comentó: "No me centro en eso, me preocupo por mi club y por el nivel que podemos dar dentro del campo. Las cosas que vienen de fuera no nos importan demasiado".

Y sobre las caídas de grandes equipos en Estambul ante el Galatasaray, dijo: "Conocemos las posibilidades que tiene el rival y sabemos cómo es el campo en el que vamos a jugar y el ambiente que lo rodea. Tenemos que imponer nuestro estilo de juego y estar atentos a los pequeños detalles".

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Sobre hasta qué punto la afición se ha acostumbrado a lo que ha conseguido a tan temprana edad, respondió: "Sí, quizá sea así. Tengo 19 años, estoy todavía al inicio de mi carrera y vivo muchas experiencias nuevas, pero no lo utilizo como excusa. La edad no importa, y tengo que hacer lo que hacen los demás. Debo trabajar duro, ser yo mismo y mantener mi capacidad competitiva".

En cuanto a que el Barcelona no haya conseguido dejar su portería a cero en las últimas fechas, subrayó: "Es un reto, y es una de las cosas más importantes. Mantener la portería a cero te ayuda a ganar el partido, especialmente en campos como este. Tenemos que mejorar un poco en ese aspecto, pero lo lograremos. Tenemos una enorme capacidad de evolucionar y mejorar".

Sobre la posibilidad de que Frenkie de Jong juegue en el centro de la defensa, dijo: "Frenkie tiene un nivel excepcional y es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Va a hacer una gran temporada. No ha podido estar con nosotros por algunos problemas físicos, pero va a dar un gran nivel en su puesto. Es muy importante para todos que esté bien".

Preguntado por si siente que su confianza ha aumentado después del verano pasado, explicó: "He evolucionado un poco. Este verano fue una etapa muy importante en mi carrera. Siempre he tenido mucha confianza en mí mismo, y esa confianza crece con el tiempo. Pero los delanteros siempre intentarán hacerme daño, y por eso tengo que ser fuerte".

Sobre su sorpresa ante el hecho de que se reclame para Lamine Yamal el derecho a ganar el Balón de Oro, dijo: "Todo el mundo sabe que Lamine es el mejor jugador del mundo. Incluso si lo dice él mismo, todos lo conocen bien. Merece el Balón de Oro, sin duda. Y yo también podría estar entre los candidatos por lo que hice en el Mundial y por la temporada que he jugado, pero soy más tranquilo, mientras que él tiene mayor atención mediática".

Sobre volver a enfrentarse a Victor Osimhen, añadió: "Ya jugué contra él hace algunas temporadas, como he dicho antes. Afrontaré el duelo de la misma manera, con toda la seriedad. Es uno de los mejores delanteros del mundo y tendremos que estar al máximo de concentración".

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Sobre las principales dificultades que esperan al Barcelona ante el Galatasaray en su estadio, dijo: "Todo el mundo sabe la presión que se siente en ese campo. El ambiente aquí es ruidoso y la afición presiona con fuerza, y los primeros minutos serán difíciles. Pero el equipo tiene muchas ganas de dar un buen nivel y mantener la concentración. El Galatasaray es un gran equipo y puede hacernos daño".

Y sobre el regreso de Livakovic a Estambul, Cubarsí concluyó: "No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sabemos la presión que se siente aquí. Tendremos que mantener la concentración al máximo".