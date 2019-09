Cuauhtémoc Blanco quisiera que Cruz Azul ya fuera campeón

El Temo desea que próximamente mejore la situación de los Cementeros.

Dentro de los útlimos días, uno de los temas más comentados ha sido , pues el despido de Caixinha y la salida de Ricardo Peláez han generado muchas críticas hacia la dirigencia Celeste y sus decisiones.

Uno de los personajes que siempre dice lo que piensa sin filtros es Cuauhtémoc Blanco, y el exsímbolo del América tiene buenos deseos para la Máquina, dejando en una entrevista con Fox Sports una petición que hará que se gane a los seguidores azules. "La gente está desesperada. Hasta uno ya quiere que levanten un campeonato. Es muy triste porque la afición de Cruz Azul siempre es fiel”, dijo.

De sobra es conocida la mala relación que tuvieron en los últimos años Ricardo Peláez y el Temo, no queriendo emitir su opinión sobre la inesperada salida del directivo. "Si se va Peláez o no se va es algo que no me incumbe, es cosa de los directivos. Yo les diría que realmente se fijen en sus contrataciones, antes contrataban bien y también tenían buena cantera".

Los ahora dirigidos por Robert Dante Siboldi rápidamente tendrán que cambiar la inercia, pues el próximo viernes se medirán al Veracruz en el Luis Pirata de la Fuente, en un duelo que deberán ganar sí o sí.