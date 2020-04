Cuauhtémoc Blanco pudo jugar en Monterrey

Daniel Pasarella exigió con insistencia el fichaje del Temo en 2003.

Después de dos temporadas con , Cuauhtémoc Blanco regresó al futbol mexicano en 2002 para vestir de nueva cuenta la camiseta del América, el club de sus amores y con el que vivió sus mejores capítulos.

Sin embargo, el destino y la historia del ídolo azteca pudo ser muy distinta, pues según confesó Jorge Urdiales en entrevista con Multimedios, en 2003 el Temo pudo haber sido contratado por para apuntalar el equipo, pues era una petición expresa del técnico Pasarella.

“Después de que quedamos campeones con Daniel, él estaba muy insistente en que trajéramos a Cuauhtémoc Blanco primero. Le dijimos que no, entonces él quería a Matute Morales, nosotros le dijimos que no, porque traíamos información que tenía una lesión en la rodilla y no era adecuado traerlo. Entonces decidió firmar su renuncia”, dijo el exdirigente.

Aunque simplemente fue un acercamiento, es curioso pensar qué hubiera sucedido con la carrera de Blanco Bravo si jugaba en Rayados y no militaba con América de 2002 a 2007, donde llegó a dos finales y conquistó un título. (Solo salió de préstamo seis meses a para el Apertura 2004)