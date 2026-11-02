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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Cuatro jugadores del Barcelona asisten a un concierto antes del duelo ante el Aston Villa

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga de Campeones
Pedri
Rodri
L. Yamal
F. Lopez
España
Inglaterra

Rodri fue el aficionado más entusiasta en la ceremonia

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Cuatro jugadores del Barcelona fueron vistos ayer domingo en el concierto del cantante Melendi en el Palau Sant Jordi, que comenzó a las nueve de la noche. El concierto formaba parte de la gira "Pop Rock", a través de la cual el cantante asturiano presenta su nuevo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para los próximos meses.

El cuarteto formado por Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal y Fermín López asistió al concierto y disfrutó de las canciones más famosas de Melendi, según informó el diario "Mundo Deportivo".

El periodista Albert Castillo, de la cadena TVE, fue uno de los espectadores que grabó a los jugadores del Barcelona en uno de los palcos, destacando a Rodri como uno de los aficionados más entusiastas del concierto.

El Barcelona venció al Alavés por (6-1) el sábado por la noche y se entrenó la mañana del domingo en la ciudad deportiva, teniendo en cuenta que los cuatro jugadores mencionados realizaron ejercicios de recuperación debido a su participación como titulares.

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03 nov 2026

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El conjunto catalán comenzó hoy lunes sus preparativos para su partido contra el Aston Villa, mañana martes, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

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