Así lo anunció a finales de junio, en un comunicado en su propia página web que hasta ahora había pasado bastante desapercibido, el club de la MLS, que opera junto al FC Bayern la joint venture "Red & Gold".

En el comunicado se señalaba: "Los Angeles Football Club (LAFC) anunció hoy la reorientación estratégica de su red internacional de cantera y transfirió su participación mayoritaria en el club suizo Grasshopper Club Zúrich a Bridge Football Group Switzerland AG".

Con ello, el campeón récord alemán pierde una estación esencial en su propia promoción de talento. Durante años, los Grasshoppers sirvieron como destino de paso para los jóvenes jugadores del club muniqués.

IMAGO

¿Qué jugadores cedió el FC Bayern al Grasshoppers Zúrich?

Cuando un talento era demasiado fuerte para el propio equipo filial de la Regionalliga, pero aún no podía hacerse un hueco en el conjunto de estrellas de la Säbener Straße, el salto a la Superliga suiza resultaba una escala intermedia hecha a medida.

Para el FC Bayern, este modelo dio resultados positivos no solo en lo deportivo, sino también en lo financiero. El ejemplo más reciente de ello es Jonathan Asp Jensen. El danés de 20 años firmó nueve goles en 40 partidos oficiales con el Zúrich.

Aunque esta mejora en el rendimiento no bastó finalmente para ganarse una plaza fija en la plantilla bajo las órdenes del técnico del primer equipo Vincent Kompany, el resultado económico siguió siendo lucrativo: el recién ascendido a la Primera División española La Coruna se hizo con los servicios del centrocampista por una cantidad de traspaso de seis millones de euros.

IMAGO

Los aficionados del Zúrich estaban en contra de la estructura de inversores

Nestory Irankunda siguió un camino similar. El australiano, también de 20 años, sumó minutos de juego en calidad de cedido en los Grasshoppers y en 2025 ingresó otros tres millones de euros en las arcas muniquesas con su venta al club inglés de Segunda División FC Watford. Y eso no es todo: el internacional australiano estaría a punto de realizar otro traspaso al Sporting de Lisboa por alrededor de 18 millones de euros, el 40 por ciento del importe del traspaso irá al Bayern; es decir: 7,2 millones de euros.

Los muniqueses también cedieron a Suiza a Lovro Zvonarek (traspasado el pasado julio al Estrela Amadora por 1,5 millones de euros) y a Grayson Dettoni (fichado en propiedad por el Darmstadt 98 tras su cesión).

Que la asociación entre el club de la MLS de California y los helvéticos termine ahora de forma abrupta también tiene motivos estructurales. Sobre todo, el núcleo duro de la afición del Zúrich se mostró desde el principio extremadamente crítico con la estructura internacional de inversores.

Los Angeles se centra en la cooperación con Innsbruck

El LAFC saca ahora las consecuencias y reorganiza sus actividades en el continente europeo. En el futuro, los estadounidenses quieren centrarse principalmente en la cooperación con el club austriaco de Segunda División Wacker Innsbruck.

Sin embargo, la búsqueda de otros puntos de apoyo no está completamente cerrada: según se informa, los estadounidenses siguen observando intensamente el mercado europeo en busca de una nueva entrada en un club. Si encuentran un objetivo adecuado, el FC Bayern también podría volver a beneficiarse en el futuro de una nueva plataforma de formación.