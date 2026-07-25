Cuatro árabes en la lista de la FIFA de los 10 mejores africanos en el Mundial

El sitio oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) puso el foco sobre las 10 estrellas africanas más destacadas que brillaron en el Mundial 2026 y contribuyeron a la notable actuación de las selecciones del continente durante el torneo.

La lista incluyó al veterano guardameta Vozinha, que acaparó las miradas con Cabo Verde, junto a la dupla de Costa de Marfil Yan Diomandé y Amad Diallo, tras liderar a "Los Elefantes" hasta los octavos de final por primera vez en la historia.

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La FIFAtambién eligió a la dupla marroquí Azzedine Ounahi e Ismael Saibari, después de que el primero mantuviera su brillo en el centro del campo, mientras que el segundo se convirtió en el primer jugador africano en marcar en todos los partidos de la fase de grupos de su selección, terminando el torneo entre los tres máximos goleadores africanos.

La lista también contó con la presencia de los senegaleses Ismaïla Sarr, que terminó el torneo como máximo goleador del continente con 4 goles, y Pape Gueye, tras su brillante actuación ante Irak, junto al portero de Egipto Mostafa Shobier, que llamó la atención por sus paradas decisivas, entre ellas un penalti a Lionel Messi en los octavos de final.

La lista incluyó igualmente a Yoane Wissa, que llevó a la República Democrática del Congo a las rondas eliminatorias por primera vez con un doblete ante Uzbekistán, además del argelino Ibrahim Maza, que encabezó la lista de los jugadores más exitosos en los regates durante la fase de grupos, tras completar 12 regates exitosos y terminar el torneo con un total de 14 regates, una de las cifras más altas del Mundial.