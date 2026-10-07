La cantante Shakira y Gerard Piqué se reencontraron de nuevo ante los tribunales, cuatro años después de su separación.

La expareja compareció ante un tribunal de la ciudad de Barcelona para discutir el calendario de visitas de sus dos hijos, Milan y Sasha, tras varios días de negociaciones que no desembocaron en un nuevo acuerdo.

El diario "Marca" señaló que las actuaciones judiciales han concluido y que la situación está ahora a la espera de que se dicte sentencia. Entretanto, personas cercanas a Gerard Piqué ofrecieron su versión del conflicto y detallaron las cláusulas del acuerdo al que llegaron en 2022, después de meses de negociaciones que siguieron al anuncio de su separación.

¿Qué quiere cambiar Shakira?

El nuevo litigio tiene que ver con los viajes de Milan y Sasha entre Miami y Barcelona, ya que los niños viven con su madre en Miami desde 2023, mientras que Piqué reside en Barcelona.

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Según los representantes de Shakira, la cantante tiene la intención de modificar una de las cláusulas del acuerdo de custodia para impedir que sus hijos viajen a través del océano Atlántico durante periodos vacacionales cortos.

La artista sostiene que su objetivo no es reducir el tiempo que los niños pasan con su padre, sino repartir el esfuerzo del viaje entre ambos progenitores en lugar de que recaiga únicamente sobre los niños.

Su propuesta contempla que Piqué viaje a Miami durante los descansos cortos para pasar algún tiempo con sus hijos allí, lo que les evitaría el trajín de viajar largas distancias por periodos breves y el trastorno del sueño que ello provoca.

Los representantes de la cantante consideran que este cambio preservaría mejor la salud psicológica, física y académica de Milan y Sasha, y les permitiría mantener su rutina de vida habitual.

Detalles del acuerdo de 2022

Fuentes cercanas al exfutbolista explicaron al diario español "La Vanguardia" su interpretación del acuerdo alcanzado en 2022 y lo que implica la petición que Shakira formula ahora.

Según estas fuentes, los viajes de los niños a Barcelona durante algunas vacaciones formaban parte del acuerdo que permitió a la cantante trasladarse con ellos a Miami.

Las personas cercanas a Piqué declararon al periódico: "El acuerdo establecía que, durante los periodos de vacaciones del calendario escolar estadounidense, que duran alrededor de una semana cada uno, Milan y Sasha estarían en Barcelona con la familia de su padre: sus tíos, sus tías y sus abuelos, yendo a la casa de Bulevar... A cambio, el padre aceptó su traslado a Miami con su madre".

Las mismas fuentes indican que el acuerdo fue fruto de unas negociaciones prolongadas que culminaron en una reunión de cerca de 12 horas en la antigua casa familiar. El acuerdo permitió a los niños trasladarse a Estados Unidos con su madre, mientras que Piqué conservó amplios derechos de visita.

Según fuentes cercanas al exfutbolista, el acuerdo estipulaba que Piqué viajara a Miami cada mes para pasar nueve días con sus dos hijos. Las fuentes añadieron: "Él siempre cumple su promesa".

Asimismo, Milan y Sasha viajaban a Barcelona durante algunas vacaciones oficiales para pasar algún tiempo con su padre y la familia de este.

Las fechas propuestas incluían las vacaciones de Acción de Gracias y las vacaciones de primavera, a finales de marzo, en los colegios estadounidenses, de modo que los niños pudieran viajar a España sin perderse sus clases ni sus actividades.

El acuerdo establecía también el reparto por mitades de las vacaciones de verano y de Navidad entre ambos progenitores. Y es precisamente este arreglo el que Shakira pretende cambiar ahora.

El acuerdo de separación entre Shakira y Piqué

El acuerdo de separación fue ratificado ante un juez en Barcelona en diciembre de 2022, tras unas negociaciones que se prolongaron durante varios meses después de que anunciaran su separación en junio de ese mismo año.

Fuentes cercanas a Piqué consideran que la propuesta de Shakira afecta directamente a una cláusula del acuerdo que contempla los viajes de los niños a Barcelona durante periodos concretos del año escolar.

Las fuentes cercanas al exfutbolista concluyeron afirmando: "Ella quiere que sea él quien viaje siempre; todo el asunto se basa en eso".