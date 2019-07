Cuartos de final de la Copa Libertadores 2019: cuándo son, posibles equipos y cruces

Durante las dos últimas semanas de agosto se disputarán los duelos entre los ocho mejores equipos de la competencia.

La Copa Libertadores 2019 entra en su etapa más atractiva, la de los duelos eliminatorios mano a mano. Luego de los cruces de octavos que se disputarán a finales de julio, llegará el turno de los cuartos de final, donde los ocho mejores equipos del continente buscarán meterse en la próxima fase.

DÍAS DE LOS CUARTOS DE FINAL

Según el cronograma que dio a conocer la CONMEBOL, los partidos de cuartos de final se disputarán entre el 21 y el 28 de agosto.

POSIBLES EQUIPOS

A falta de que se disputen los duelos de octavos de final, los 16 equipos que están en carrera y buscarán meterse entre los ocho mejores del continente son:

Palmeiras

Cruzeiro

Internacional

Cerro Porteño

Libertad

Boca

Flamengo

Olimpia

Nacional de Montevideo

River

Liga de Quito

Gremio



Athletico Paranaense



Emelec

CRUCES

Para cuartos de final, al igual que para las semifinales y la final, las llaves quedaron definidas desde el sorteo de los octavos.

Cruces de cuartos de final:

S1 River o Cruzeiro vs. San Lorenzo o Cerro Porteño

S2 Liga de Quito u Olimpia vs. Paranaense o Boca

S3 Godoy Cruz o Palmeiras vs. Gremio o Libertad

S4 Emelec o Flamengo vs. Nacional o Internacional

Cruces de semifinales:

Ganador S1 vs. Ganador S2

Ganador S3 vs. Ganador S4

LOCALÍA

Los equipos con mejor performance en la fase de grupos, y por lo tanto menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 en el sorteo de los octavos de final, definirán sus partidos en condición de local.