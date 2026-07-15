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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Cuarto partido consecutivo... ¿Acabará esto con la mala racha de la selección inglesa en el Mundial?

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

«Los Tres Leones» enfrentan un difícil reto contra Argentina.

Inglaterra se enfrentará a un obstáculo histórico en la Copa del Mundo cuando se mida a Argentina en el Mundial 2026.

Ambas selecciones se verán las caras en las semifinales del Mundial 2026, en el estadio de Atlanta.

Según Opta, será la cuarta vez que Inglaterra desafíe al vigente campeón, tras enfrentar a Argentina en 2022.

En las tres ocasiones previas, Inglaterra perdió y no sumó ni un punto.

Cayeron 2-4 ante Uruguay en 1954, 1-3 frente a Brasil en 1962 y 1-2 contra Francia en 2022.

El ganador se medirá a España, que eliminó a Francia 2-0 ayer.

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