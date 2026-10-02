Fue una cita que Deniz Undav seguramente no tenía marcada en su calendario. Jueves 1 de octubre, 17:30 horas, partido amistoso del VfB Stuttgart contra el Greuther Fürth. En realidad, el favorito de la afición quería estar preparando en ese momento con el equipo de la DFB el partido internacional contra Serbia. Pero el seleccionador Jürgen Klopp, de manera sorprendente, no encontró sitio para el favorito de la afición en sus dos convocatorias, compuestas por un total de 44 jugadores, porque "todavía no ha terminado de meterse de verdad en la temporada".

Undav ya había firmado al menos cuatro asistencias con el Stuttgart. Sin embargo, lo cierto es que esperaba volver a marcar desde su tardío gol de la victoria contra Costa de Marfil en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial (ha pasado mucho tiempo). Sumando todas sus apariciones en todas las competiciones y amistosos, Undav encadenaba diez partidos sin marcar. El alivio llegó ahora en el amistoso contra el Fürth, cuando firmó un doblete en la victoria por 5-0.

Fue un pequeño mensaje para Klopp, que mientras tanto sigue esperando el primer gol de un delantero en su etapa al mando. Los tres tantos conseguidos hasta ahora con el nuevo seleccionador los marcaron todos centrocampistas. Felix Nmecha vio puerta en el 1-1 contra Países Bajos, la liberadora victoria por 2-0 ante Serbia la sellaron Tom Bischof y Florian Wirtz.

Havertz, Ebnoutalib, Burkardt y Woltemade, sin goles con Klopp

En el debut de Klopp contra Países Bajos, empezó el candidato más evidente para el centro del ataque: Kai Havertz. Pero el jugador de 27 años del campeón inglés Arsenal tuvo que retirarse ya a la media hora por una distensión muscular y después incluso abandonar la concentración de la selección. En lugar de Havertz entró el debutante Younes Ebnoutalib (23), del Eintracht Frankfurt, que no terminó de convencer ni en el tiempo restante contra Países Bajos ni en su posterior titularidad contra Grecia (0-1).

Tras el cambio en la convocatoria, Nick Woltemade recibió la oportunidad de empezar de inicio contra Serbia. El jugador de 25 años atraviesa meses cambiantes. Al enorme revuelo y al traspaso de 75 millones de euros al Newcastle United el verano pasado le siguió una temporada decepcionante con el Mundial como punto más bajo, antes de marcharse cedido a la Juventus de Turín. Contra Serbia, Woltemade estuvo bien en el partido y transmitió presencia en el área, pero a sus remates les faltó la precisión necesaria. En el minuto 59 desperdició una ocasión gigantesca al mandar fuera el balón desde corta distancia estando completamente solo.

Jonathan Burkardt, el cuarto delantero de Klopp, entró como suplente tanto contra Grecia como contra Serbia. En sus 38 minutos totales sobre el césped, solo registró un disparo inofensivo. Es posible que el jugador de 26 años del Eintracht Frankfurt tenga su oportunidad como titular en el partido de vuelta en Grecia el domingo en Salónica.

Hasta ahora, ningún delantero ha presentado una auténtica candidatura para seguir teniendo minutos. En consecuencia, Klopp seguramente observará muy de cerca la curva de forma de Undav, pero sobre todo seguirá con benevolencia lo que ocurre en su "convocatoria 3". Porque ahora mismo hay dos delanteros que están llamando poderosamente la atención en la selección alemana sub-21.

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Paris Brunner y Nicolo Tresoldi causan sensación en la sub-21

Paris Brunner (20), tras su gran inicio de temporada con el AS Monaco, marcó directamente un doblete en su debut con la sub-21 el pasado sábado contra Letonia. Nicolo Tresoldi (22), del Club Brujas, también anotó un gol, y en el 4-1 contra Malta del miércoles añadió un triplete. Con un total de 16 goles, Tresoldi ocupa ahora el tercer lugar en la clasificación histórica de goleadores de la selección sub-21, por detrás de Heiko Herrlich (17 goles) y Pierre Littbarski (18). Tras el ascenso de Bischof a la selección absoluta de Klopp, Tresoldi incluso llevó el brazalete de capitán sobre el campo.

Sin embargo, a diferencia de Brunner y Bischof, Tresoldi no entra actualmente (todavía) en consideración para un ascenso. Y no por sus actuaciones, sino por su aún no resuelta cuestión de nacionalidad. Además de Klopp, el seleccionador de Italia, Roberto Mancini, también pretende intensamente al futbolista con triple nacionalidad; además, teóricamente también sería seleccionable por Argentina. La decisión no llegará hasta después de la Eurocopa sub-21 del próximo verano.

"Mi corazón está al 50:50. Ambos países significan muchísimo para mí", dijo Tresoldi recientemente. "Llevo con orgullo la camiseta de Alemania, me encanta estar aquí. Todavía quiero jugar aquí la Eurocopa. Después ya veremos cómo sigue todo". Con Klopp ya ha mantenido "buenas conversaciones". "Le expliqué mi situación y él lo entendió. Es una gran persona. No fue una conversación entre entrenador y jugador, sino como una conversación entre padre e hijo. Me dijo que la puerta para mí siempre está abierta". Tras las desafortunadas actuaciones del cuarteto utilizado hasta ahora, ahora más abierta que nunca.