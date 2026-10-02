Fue una cita que Deniz Undav seguramente no tenía marcada en su calendario. Jueves 1 de octubre, 17:30 horas, amistoso del VfB Stuttgart contra el Greuther Fürth. En realidad, el ídolo de la afición quería estar preparando justo en ese momento con el equipo de la DFB el partido internacional contra Serbia. Pero el seleccionador Jürgen Klopp, de forma sorprendente, no dejó sitio para el favorito de la grada en sus dos convocatorias, compuestas por un total de 44 jugadores, porque "todavía no ha terminado de meterse realmente en la temporada".

Undav, al menos, ya había logrado cuatro asistencias con el Stuttgart. Sin embargo, en realidad no marcaba desde su tardío gol de la victoria contra Costa de Marfil en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial (parece que fue hace mucho). Sumando todas sus apariciones en todas las competiciones y amistosos, Undav encadenó diez partidos sin marcar. Su liberación llegó ahora en el amistoso contra el Fürth, cuando firmó un doblete en la victoria por 5-0.

Fue una pequeña señal dirigida a Klopp, que mientras tanto sigue esperando el primer gol de un delantero en su etapa en el cargo. Los tres tantos logrados hasta ahora con el nuevo seleccionador fueron obra de centrocampistas. Felix Nmecha marcó en el 1-1 contra Países Bajos, mientras que Tom Bischof y Florian Wirtz se encargaron del liberador triunfo por 2-0 ante Serbia.

Havertz, Ebnoutalib, Burkardt y Woltemade, sin goles con Klopp

En el debut de Klopp contra Países Bajos, el candidato más evidente para el centro del ataque fue titular: Kai Havertz. Sin embargo, el jugador de 27 años del campeón inglés FC Arsenal tuvo que retirarse ya a la media hora por una distensión muscular y después incluso abandonó la concentración de la selección. En lugar de Havertz entró el debutante Younes Ebnoutalib (23), del Eintracht Frankfurt, que no terminó de convencer ni en el resto del partido contra Países Bajos ni en su posterior primera titularidad contra Grecia (0-1).

Tras el cambio en la convocatoria, Nick Woltemade tuvo la oportunidad de salir de inicio contra Serbia. El jugador de 25 años viene de unos meses irregulares. Al enorme hype, incluido su traspaso por 75 millones de euros al Newcastle United el verano pasado, le siguió una temporada decepcionante con el Mundial como punto más bajo, antes de marcharse cedido a la Juventus de Turín. Contra Serbia, Woltemade estuvo bien en el partido y transmitió presencia en el área, pero le faltó la precisión necesaria en sus remates. En el minuto 59 desperdició una ocasión clarísima al mandar fuera el balón desde corta distancia y completamente solo.

Jonathan Burkardt, el cuarto delantero de Klopp, entró como suplente tanto contra Grecia como contra Serbia. En sus 38 minutos totales sobre el terreno de juego, solo registró un disparo inofensivo. Es posible que el jugador de 26 años del Eintracht Frankfurt tenga su oportunidad como titular en el partido de vuelta contra Grecia este domingo en Tesalónica.

Hasta ahora, ningún delantero ha presentado una verdadera candidatura para seguir teniendo minutos. En consecuencia, Klopp seguirá muy de cerca la curva de forma de Undav, pero sobre todo observará con buenos ojos lo que ocurre en su "convocatoria 3". Porque ahora mismo hay dos delanteros que están llamando poderosamente la atención en la sub-21 alemana.

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Paris Brunner y Nicolo Tresoldi causan sensación en la sub-21

Paris Brunner (20), tras su gran inicio de temporada con el AS Monaco, marcó directamente un doblete en su debut con la sub-21 el pasado sábado contra Letonia. Nicolo Tresoldi (22), del Club Brujas, también anotó un gol, y en el 4-1 contra Malta del miércoles añadió un triplete. Con un total de 16 goles, Tresoldi ocupa ahora el tercer puesto en la clasificación histórica de goleadores de la selección sub-21, por detrás de Heiko Herrlich (17 goles) y Pierre Littbarski (18). Tras el ascenso de Bischof a la selección absoluta de Klopp, Tresoldi incluso llevó al equipo al campo como capitán.

Pero, a diferencia de Brunner y Bischof, Tresoldi actualmente no es (todavía) candidato a ese ascenso. No por sus actuaciones, sino por su cuestión de nacionalidad, que sigue sin respuesta. Además de Klopp, el seleccionador de Italia, Roberto Mancini, también corteja intensamente al jugador con triple nacionalidad; además, teóricamente también sería seleccionable por Argentina. La decisión no debería llegar hasta después de la Eurocopa sub-21 del próximo verano.

"Mi corazón está al 50:50. Ambos países significan muchísimo para mí", dijo recientemente Tresoldi. "Llevo con orgullo la camiseta de Alemania, me encanta estar aquí. Quiero jugar todavía la Eurocopa aquí. Después ya veremos cómo sigue todo". Con Klopp ya ha mantenido "buenas conversaciones". "Le expliqué mi situación y él lo entendió. Es una gran persona. No fue una conversación entrenador-jugador, sino como una conversación entre padre e hijo. Me dijo que la puerta para mí siempre está abierta". Después de las desafortunadas actuaciones del cuarteto utilizado hasta ahora, más abierta que nunca.