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Un partido amistoso ha provocado la salida de otro entrenador de la Liga Roshn saudí, que se convierte en la cuarta víctima de los ceses en lo que va de temporada en la competición.

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El Al Faisaly saudí publicó este sábado un comunicado en su cuenta oficial de X en el que anunció que acepta la dimisión de su entrenador, el italiano Giovanni Solinas, y que encarga a Mohammed Dahman hacerse cargo del puesto en su lugar durante la próxima etapa.

«La junta directiva del club anuncia que acepta la dimisión presentada por el director técnico del primer equipo de fútbol, el señor Giovanni Solinas, tras un acuerdo entre ambas partes», señaló el Al Faisaly en su comunicado.

Y añadió: «La junta directiva expresa su más sincero agradecimiento y reconocimiento al señor Giovanni por el gran esfuerzo y el trabajo profesional que ha realizado, valora los resultados positivos que logró con el equipo durante su etapa al frente y le desea mucho éxito».

El club concluyó: «En este mismo contexto, la junta directiva ha decidido encargar al señor Mohammed Dahman la dirección técnica del primer equipo durante la próxima etapa, y pide a Dios que le conceda éxito y acierto en su misión para cumplir las aspiraciones del club y de su afición».

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La salida de Solinas ha sido inesperada, ya que no había ninguna especulación sobre su dimisión, pese a los malos resultados que ha sufrido el equipo desde el inicio de la temporada, aunque mejoraron relativamente en las últimas semanas.

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El Al Faisaly ocupa la decimoquinta posición de la clasificación de la Liga Roshn con 10 puntos, fruto de dos victorias, ambas logradas en los últimos 5 partidos, 4 empates y 6 derrotas.

Pese al parón internacional, que comenzó hace unas dos semanas, el técnico italiano no se marchó hasta que este terminó, a 5 días de la vuelta a la competición, cuando el equipo recibirá al Al Diriyah el próximo jueves en la decimotercera jornada de la Liga Roshn saudí.

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La salida de Solinas se produjo menos de 24 horas después del partido amistoso que el Al Faisaly disputó ante el Al Shabab como preparación para la próxima etapa, y que perdió por 3-4, lo que llevó a algunos a preguntarse si ese encuentro fue el motivo de su cese.

Las opiniones de la afición sobre el partido fueron dispares: algunos elogiaron el trabajo ofensivo del equipo, mientras que otros señalaron la necesidad de corregir algunos errores defensivos.

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Según el diario saudí «Okaz», la directiva del Al Faisaly ha alcanzado un acuerdo con Saad Al-Shehri, exentrenador del Al Ettifaq, para que dirija al equipo durante la próxima etapa en sustitución del técnico italiano.

Sin embargo, el diario saudí «Asharq Al-Awsat» afirmó que se trata únicamente de una reunión preliminar con Al-Shehri y su representante para conocer su visión técnica y los planes que pretende aplicar para mejorar al equipo en caso de asumir el cargo.

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El periódico explicó que la reunión se limitó a una sola sesión, centrada en las exigencias técnicas y administrativas del entrenador y en sus ideas para la próxima etapa, sin que se abordara ningún detalle contractual ni económico.

En estos momentos, el Al Faisaly está evaluando todas las opciones disponibles para decidirse por el entrenador cuyo nombre será presentado al Comité de Sostenibilidad Financiera próximamente.

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Cabe recordar que Solinas se ha convertido en el cuarto entrenador que abandona la Liga Roshn saudí desde el inicio de la presente temporada.

El primero en marcharse fue el serbio Žarko Lazetić, a quien el Al Taawoun apartó del cargo de director técnico el pasado 12 de septiembre, antes de nombrar a su compatriota Vuk Rašović en su lugar.

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El segundo fue el entrenador saudí Khalid Al-Atwi, que dejó su puesto como director técnico del Al Ettifaq el pasado 8 de octubre y fue sustituido por el marroquí Jamal Sellami.

El último en salir antes de Solinas fue el croata Damir Burić, destituido por el Abha como director técnico del equipo el pasado 28 de octubre, antes de que el club nombrara a su compatriota Teo Periga en su lugar.