Cuarta vez que se queda fuera... El fracaso persigue a Alemania en el Mundial

Alemania cayó eliminada en el Mundial 2026 tras perder ante Paraguay, sumando su tercera eliminación consecutiva.

La selección de Paraguay sorprendió y eliminó a Alemania en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, tras ganar 4-3 en los penaltis después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el partido disputado en la madrugada del martes en el estadio de Boston, Estados Unidos.

Con este resultado, Paraguay avanza a octavos y aguardará al ganador de Francia y Suecia, que jugarán el miércoles.

La Mannschaft, eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, tampoco alcanzó esta vez los octavos.

La «Maquinaria Alemana» se despidió de los Mundiales de 2018 y 2022 en la fase de grupos, mientras que esta vez quedó eliminada en la fase de los 32, en un torneo que, por primera vez, reúne a 48 selecciones.

Según la red de estadísticas «Squadra», Alemania solo ha quedado fuera de los cuartos de final en cuatro Mundiales: 1938, 2018, 2022 y 2026.

Alemania, segunda selección con más títulos (cuatro: 1954, 1974, 1990 y 2014), sigue sin alcanzar los cuartos.















